Mahsun Kırmızıgül 5 Yıllık Sessizliğini 25 Şarkıyla Bozuyor!

Mahsun Kırmızıgül 5 yıl aradan sonra 25 eserlik Gönlümdeki Şarkılar albümüyle dönüyor.

Mahsun Kırmızıgül 5 Yıllık Sessizliğini 25 Şarkıyla Bozuyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2026 11:13


Türk müzik dünyasının efsane isimlerinden Mahsun Kırmızıgül hayranlarını heyecan seline boğan, müzik piyasasını yerinden oynatacak dev bir projeyle sessizliğini bozuyor. Tam 5 yıllık uzun bir aranın ardından stüdyoya giren ünlü sanatçı yepyeni albümü "Gönlümdeki Şarkılar"la dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sektörde şimdiden yılın en prestijli işi olarak gösterilen albüm müzik tarihine saygı duruşu niteliği taşıyor.

25 Eserlik Dev Proje: Nostalji Modern Altyapıyla Buluşuyor

Sıradan bir albümün çok ötesinde, tam anlamıyla bir arşiv niteliği taşıyan proje toplam 25 eserden oluşuyor. Albümün en dikkat çekici özelliği ise devleşmiş şarkıların geçmişteki ruhunu kaybetmeden modernize edilmesi oldu. Projede yer alan tüm ölümsüz şarkılar orijinal ruhlarına tamamen sadık kalınarak, günümüzün son teknoloji müzikal anlayışına uygun yeni düzenlemeler ve senfonik orkestrasyonlarla yeniden yorumlandı.

"Benim İçin Büyük Bir Vefa Ve Sorumluluk"

Mahsun Kırmızıgül uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ve kalbini koyduğu bu özel albümle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu albüm benim için yalnızca bir müzik projesi değil. Çocukluğumdan bugüne kadar beni etkileyen hayatıma eşlik eden ve kalbimde iz bırakan sanatçılara ve eserlerine duyduğum saygının vefanın ve sevginin bir ifadesi. Bu şarkıları yeniden yorumlamak benim için hem büyük bir mutluluk hem de önemli bir sorumluluk oldu."

Geri Sayım Başladı: İlk Üç Şarkı 26 Haziran'da Yayında!

Müzikseverlerin merakla beklediği albümün dijital platformlardaki yayın stratejisi de belli oldu. Gönlümdeki Şarkılar albümünün ilk üç şarkısı 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Orhan Gencebay ile Dev Buluşma ve Büyük Sürpriz!

Albümün çıkış parçası, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan milyonların sevgilisi, ustaların ustası Orhan Gencebay'ın hafızalara kazınan unutulmaz bir eseri olacak.

Mahsun Kırmızıgül'ün güçlü yorumu ve yepyeni düzenlemesiyle kulakların pasını silmeye hazırlanan bu eserde asıl bomba ise Orhan Gencebay'ın kendisi! Efsane sanatçı Gencebay bu özel projede dinleyicileri bekleyen sır gibi saklanan çok anlamlı bir sürprizle yer alacak. Türk müziğinin bu iki dev ismini yıllar sonra aynı projede bir araya getiren tarihi çalışma şimdiden müzik listelerinin zirvesine adını yazdırmaya aday.

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