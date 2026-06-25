Anıl Altan ve Gülper Özdemir Hakkındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

Magazin dünyası son günlerde sürpriz bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Pelin Akil'le olan evliliğini geçtiğimiz dönemde sürpriz bir şekilde sonlandıran oyuncu Anıl Altan'ın adı, meslektaşı Gülper Özdemir'le anılmaya başlamıştı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki söylentiler gündemi meşgul etmeye devam ederken, güzel oyuncu Gülper Özdemir sessizliğini bozdu ve hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

Pelin Akil ile Boşanmanın Ardından Gelen İddia

Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan ve 2016 yılında nikah masasına oturan Anıl Altan ve Pelin Aki 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Uzun süre parmakla gösterilen çiftin evliliği üzerinde geçtiğimiz aylarda kara bulutlar dolaşmaya başlamış, ikili iddiaları başta yalanlasa da evlilik tek celsede boşanmayla sonuçlanmıştı. Ayrılığın yankıları sürerken Anıl Altan'ın meslektaşı Gülper Özdemir'le yakınlaştığı ve Akyaka'da birlikte görüldükleri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"Yanlış Anlaşılma Oldu, Akyaka'ya Tatile Gittik"

Katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin objektiflerine takılan 36 yaşındaki güzel oyuncu Gülper Özdemir adının aşk dedikodularına karıştığı Anıl Altan'la ilgili ilk kez ve çok net konuştu.

2. Sayfa mikrofonuna samimi açıklamalarda bulunan Özdemir iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey yok arkadaşız. Yanlış anlaşılma oldu herhalde. Arkadaşlarımızla birlikte Akyaka'ya tatile gittik. Birlikte gördüler ve yanlış anlaşılma oldu.'"

Gülper Özdemir'in bu net "arkadaşlık" açıklamasının ardından gözler Anıl Altan cephesine çevrilirken güzel oyuncunun sözleri sosyal medyadaki aşk dedikodularını büyük ölçüde dindirmiş oldu.