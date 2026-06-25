Hilmicem İntepe'den Yıllar Sonra Gelen Muhteşem Yüzyıl İtirafı

Survivor tarihinin en unutulmaz şampiyonlarından biri olan ve ardından başarılı projelerle oyunculuk kariyerinde sağlam bir yer edinen Hilmi Cem İntepe kariyerinin dönüm noktasına dair çok konuşulacak samimi açıklamalarda bulundu. Yarışmadan çıktıktan sonra hayatının nasıl bir gecede değiştiğini anlatan yakışıklı oyuncu, televizyon tarihinin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'a seçilme sürecinde Acun Ilıcalı'nın üstlendiği kilit rolü ilk kez paylaştı.

"Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Teklifler Geldi"

Survivor şampiyonluğunun ardından hayatının tamamen farklı bir yöne evrildiğini belirten Hilmi Cem İntepe o dönemin üzerindeki büyük etkisini şu sözlerle aktardı:

"Survivor'da şampiyon olmuştum. O dönem Survivor'ı Türkiye'nin yarısı izlemiştir. Çıkar çıkmaz bize oyunculuk teklifleri gelmeye başladı. Muhteşem Yüzyıl'a girme olasılığım vardı ama hiç oyunculuk tecrübem yoktu."

Acun Ilıcalı'dan Timur Savcı'ya: "Şampiyonumu Gönderiyorum"

Hiçbir oyunculuk eğitimi ve deneyimi olmamasına rağmen Muhteşem Yüzyıl gibi dev bir prodüksiyona dahil olabilmesini tamamen Acun Ilıcalı'nın arkasında durmasına bağlayan İntepe ünlü yapımcı Timur Savcı'yla Ilıcalı arasında geçen o tarihi diyaloğu ilk kez ifşa etti:

"Acun Ilıcalı'nın referansı benim için çok büyüktü. Timur Savcı'yla konuşup 'Güven ona şampiyonumu gönderiyorum. Eğit onu, sana emanet.' dedi. Ondan sonra da başladım."

"Toplasan İki Üç Kelime Anca Konuşmuşumdur"

Dizideki ilk oyunculuk deneyimine dair eğlenceli ve samimi bir özeleştiri de yapan başarılı oyuncu dev kadrolu dizideki sahnelerini şu sözlerle hatırlattı:

"Muhteşem Yüzyıl'da 16 bölüm oynadım. Sarp Akkaya'yla badiydik biz. Toplasan iki üç kelime anca konuşmuşumdur. Genelde aksiyon sahnelerinde yer alıyorduk."

Tecrübesiz başladığı bu yolculukta aksiyon sahnelerindeki başarısıyla dikkat çeken Hilmi Cem İntepe, Acun Ilıcalı'nın bu büyük jesti ve referansı sayesinde bugün ekranların aranan jönlerinden biri haline gelmesinin ilk temelini atmış oldu.