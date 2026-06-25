Gökhan Türkmen'e Eski Genel Müdüründen Şok Tehdit: "Sana Bir Şey Olursa Benden Bil!"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen eski çalışanı tarafından maruz kaldığı korkunç eylemler nedeniyle zor günler geçiriyor. Ünlü şarkıcı eski personeli Muhammet Fatih T. tarafından ölümle tehdit edildiğini, ağır hakaretlere uğradığını ve sistematik olarak ısrarlı takibe maruz kaldığını belirterek savcılığın yolunu tuttu. Şoke eden detaylarla dolu şikayet dilekçesi magazin ve hukuk dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Şirketi Zarara Uğrattı, İşine Son Verildi

Suç duyurusunun detaylarına göre gerilim, Gökhan Türkmen'e ait olan GTR Müzik Prodüksiyon Şirketi'nde başladı. Şirkette uzun yıllar boyunca genel müdürlük gibi üst düzey ve kritik bir görevde bulunan Muhammet Fatih T.'nin yetki ve görevlerini kötüye kullandığı tespit edildi.

Dilekçede; eski genel müdürün ahlak ve iyi niyet kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak eylemlerde bulunduğu aktarıldı. Bu usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından Gökhan Türkmen 16 Temmuz 2025 tarihinde Muhammet Fatih T.'nin iş akdini haklı nedenle feshederek şirketteki ilişiğini tamamen kesti.

Yaklaşık Bir Yıldır Sistematik Kabus

İddialara göre haklı sebeple işten çıkarılmayı bir türlü hazmedemeyen ve hırs yapan Muhammed Fatih T. bu tarihten itibaren yaklaşık bir yıldır ünlü sanatçı Gökhan Türkmen'e yönelik adeta sistematik bir kabus yaşatmaya başladı.

Tehditlerin ve psikolojik baskının dozunu her geçen gün artıran eski çalışanın Türkmen'e gönderdiği korkunç mesajlar da savcılık dosyasındaki yerini aldı. Gökhan Türkmen şüpheli şahsın kendisine attığı ve açıkça suç unsuru barındıran şu mesajları delil olarak sundu:

"Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim... Gökhan Türkmen denilen mahluk sana bir şey olursa benden haberin olsun."

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten başarılı sanatçı savcılıktan uzaklaştırma ve koruma tedbirleri dahil olmak üzere eski çalışanının cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.