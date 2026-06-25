Mikonos Sahillerinde Nilsu Berfin Aktaş Rüzgarı!

Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş markanın davetlisi olarak gittiği Mikonos'ta bikinili pozlarıyla nefes kesti.

Mikonos Sahillerinde Nilsu Berfin Aktaş Rüzgarı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2026 09:15

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son döneme damga vuran en gözde genç yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş dünyaca ünlü eğlence adası Mikonos'ta fırtınalar estiriyor. Lüks bir markanın özel davetlisi olarak Yunanistan'ın gözde tatil cennetine uçan güzel oyuncu adada düzenlenen dünyaca ünlü festivale katıldı. Festival coşkusunun yanı sıra havuzun ve denizin tadını doyasıya çıkaran Aktaş tatilinden paylaştığı iddialı karelerle sosyal medyayı adeta salladı.

Mikonos'ta Festival Coşkusu ve Havuz Keyfi

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş bu kez uluslararası bir marka davetiyle tarzını konuşturdu. Mikonos'un eşsiz atmosferinde düzenlenen festivalde enerjisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu gün boyu güneşin, denizin ve havuzun keyfini sürdü. Tatilin her anını ölümsüzleştiren Aktaş adanın büyüleyici fonunda objektif karşısına geçti.

Nilsu Berfin Aktaş, Mikonos'ta verdiği bikinili pozlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncunun bu nefes kesen paylaşımı sonrası adeta beğeni butonu çöktü.

Paylaşım Sonrası Beğeni Butonu Çöktü, Yorumlar Alev Aldı!

Kusursuz fiziği, bronz teni ve iddialı bikini seçimiyle adeta göz kamaştırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, dakikalar içinde yüzlerce etkileşim aldı.

Kısa sürede platformun en çok konuşulanları arasına giren paylaşımın altında adeta görsel bir şölen yaşandı. Hayranları ve yakın dostları tarafından fotoğrafların altı alev emojileriyle doldurulurken övgü dolu yorumlar da  yapıldı.

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