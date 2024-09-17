Edis'ten Harbiye Açıkhava'da sürpriz! Yeni şarkısı 'Azar Azar' ilk kez seslendirildi

Edis, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde yeni çıkacak olan şarkısı ‘Azar Azar’ı ilk kez seslendirdi.

Edis'ten Harbiye Açıkhava'da sürpriz! Yeni şarkısı 'Azar Azar' ilk kez seslendirildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2024 10:14

Başarılı popçu Edis, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjisi ve sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Edis, gecede hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak yeni çıkacak olan şarkısı **‘Azar Azar’ı ilk kez seslendirdi.

Şarkı, dinleyicilerden büyük beğeni toplarken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Konser alanında coşku doruğa çıkarken, Edis’in yeni şarkısı büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Hayranları, “Azar Azar”ın hit olacağına dair şimdiden olumlu yorumlar yapmaya başladı.

Benzer Haberler
Hazal Kaya, Edis konserinde kuliste böyle coştu! Hazal Kaya, Edis konserinde kuliste böyle coştu!
Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma
Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı’nın partnerleri belli oldu Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı’nın partnerleri belli oldu
Cemre Baysel'in iddialı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Cemre Baysel'in iddialı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sette kapris yaptığı iddiasına yanıt verdi! Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sette kapris yaptığı iddiasına yanıt verdi!
Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı! Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
  • 13-09-2024 20:52

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı