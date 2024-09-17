Edis'ten Harbiye Açıkhava'da sürpriz! Yeni şarkısı 'Azar Azar' ilk kez seslendirildi

Başarılı popçu Edis, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjisi ve sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Edis, gecede hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak yeni çıkacak olan şarkısı **‘Azar Azar’ı ilk kez seslendirdi.

Şarkı, dinleyicilerden büyük beğeni toplarken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Konser alanında coşku doruğa çıkarken, Edis’in yeni şarkısı büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Hayranları, “Azar Azar”ın hit olacağına dair şimdiden olumlu yorumlar yapmaya başladı.