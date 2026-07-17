Kısmetse Olur Adnan'ın Evliliği Sessiz Sedasız Bitti!

Kısmetse Olur'la tanınan Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş'ın 4 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Çift, çocukları için ortak velayet kararı aldı.

Kısmetse Olur Adnan'ın Evliliği Sessiz Sedasız Bitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 15:34

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Adnan Kızıltaş bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık dört yıldır Hacer Göktaş ile evli olan ve bir çocuk sahibi olan Kızıltaş'ın evliliği resmen sona erdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren çiftin boşanma haberi, sevenlerini şaşırttı.

Sorunlar Aşılamadı

Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş evlilikleri boyunca sosyal medya hesaplarından ailece verdikleri mutlu pozlarla dikkat çekiyordu. Dışarıdan her şey yolunda gibi görünse de ikilinin bir süredir çeşitli sorunlar yaşadığı öğrenildi.

İddiaya göre yaşanan anlaşmazlıklar zaman içinde çözülemeyince çift evliliklerini devam ettirmeme kararı aldı. Mahkemeye başvuran ikili, süreci uzatmadan anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanma davasının tek celsede sonuçlanması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Avukattan Dikkat Çeken Açıklama

Boşanma kararının ardından çiftin avukatı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada sürecin karşılıklı saygı ve anlayış içinde tamamlandığı vurgulanırken kamuoyundan da aynı hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Ayrılık kararının herhangi bir tartışma ya da kriz yaşanmadan tamamen ortak uzlaşıyla alındığı belirtilirken, tarafların bundan sonraki süreçte birbirlerine karşı saygılı bir iletişim kurmaya devam edeceği ifade edildi.

Çocukları İçin Ortak Karar Aldılar

Boşanmanın ardından en çok merak edilen konulardan biri de çocuklarının velayeti oldu. Yapılan açıklamaya göre Adnan Kızıltaş ve Hacer Göktaş çocuklarının geleceğini ön planda tutarak ortak velayet konusunda anlaşmaya vardı.

İkili, ebeveynlik sorumluluklarını birlikte yerine getireceklerini ve çocuklarının huzuru için iş birliği içinde hareket edeceklerini belirtti. Böylece evlilikleri sona ermiş olsa da çocuklarının mutluluğu için ortak bir yol izlemeye devam edecekleri mesajını verdiler. Ayrılık haberinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı da çifte yeni hayatlarında mutluluk dileyen yorumlar yaptı.

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