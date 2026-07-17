Somer Şef Romantizmin Dozunu Kaçırdı!

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu Talya Didem Belen ile mutlu bir ilişki yaşayan ünlü şef sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aşkları İlk Günden Beri Konuşuluyor

Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen'in ilişkisi ortaya çıktığı günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Ünlü şef daha önce yaptığı açıklamalarda bu ilişkinin sıradan bir birliktelik olmadığını açıkça dile getirmişti.

Hatta Didem Belen'i tanıdığı ilk andan itibaren onunla evleneceğini hissettiğini söyleyen Sivrioğlu sadece güzelliğinden değil olgun tavırları ve karakterinden de çok etkilendiğini anlatmıştı. İlişkileri hakkında çıkan iddialara da yanıt veren ünlü isim birlikteliklerinin tamamen doğru bir zamanda başladığını vurgulamıştı.

Evlilik Teklifi Masal Gibi Geçmişti

Çiftin ilişkisindeki en özel anlardan biri ise Palandöken'de yaşanmıştı. Karlarla kaplı manzara eşliğinde diz çökerek evlilik teklif eden Somer Sivrioğlu, sevgilisinden "Evet" cevabını almış ve o anlar uzun süre konuşulmuştu.

Daha sonra evlilik hazırlıklarıyla ilgili konuşan ünlü şef uygun zamanı bulduklarında nikâh masasına oturacaklarını söylemiş, düğünün nerede yapılacağı konusunda ise son sözü Talya Didem Belen'in söyleyeceğini ifade etmişti.

Romantik Paylaşım Büyük İlgi Gördü

Bu kez gündem olan konu ise Talya Didem Belen'in doğum günü oldu. Somer Sivrioğlu sevgilisi için duygusal bir kutlama mesajı paylaşarak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Takipçileri de romantik paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Çifte mutluluk dilekleri iletilirken, birçok kişi düğün tarihinin açıklanmasını merakla beklediğini belirtti. Görünen o ki Somer Şef ile Talya Didem Belen'in ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri olmaya devam edecek.