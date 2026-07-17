Son Dakika! Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Kararı

AKUT'un kurucularından ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Nasuh Mahruki sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Gözaltı haberiyle başlayan süreç mahkemenin verdiği tutuklama kararıyla yeni bir aşamaya geçti. Karar kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu.

Gözaltı Süreci Nasıl Başladı?

İddialara göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nasuh Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımın ardından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mahruki hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve dün sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mahruki savcılığa sevk edildi. Savcılık ise aynı dosya kapsamında tutuklama talebinde bulundu.

Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi

Savcılığın talebinin ardından dosya Sulh Ceza Hakimliği'nin önüne geldi. Yapılan değerlendirmenin ardından mahkeme Nasuh Mahruki hakkında tutuklama kararı verdi.

Kararın gerekçesi olarak ise sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması gösterildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mahruki tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışma Yaratan Paylaşım

Soruşturmanın merkezinde yer alan paylaşımda Nasuh Mahruki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kendi değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Söz konusu ifadeler savcılık tarafından incelemeye alınırken başlatılan hukuki süreç sonunda tutuklama kararı çıktı.

Yaşanan gelişme sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken bir kesim kararı destekledi, bir kesim ise eleştirilerde bulundu. Soruşturma ve yargı süreci ise önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle devam edecek. Dosyaya ilişkin yapılacak resmi açıklamalar ve yargılama süreci, kamuoyu tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.