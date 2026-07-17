Oktay Kaynarca'dan Yıllar Sonra Gelen Süleyman Çakır İtirafı!

Türk televizyon tarihine damgasını vuran canlandırdığı her karakterle bir ikona dönüşen usta aktör Oktay Kaynarca konuk olduğu Murat Yeter'le Folk Sohbetleri programında hem efsaneleşen rolü Süleyman Çakır'a hem de geçmişine dair çok samimi esprili ve çabasız itiraflarda bulundu.

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği ve ölüm tarihi olan 8 Nisan 2004'ten bu yana tam 22 yıldır her ölüm yıl dönümünde gıyabi cenaze namazları kılınan helvalar dağıtılan Süleyman Çakır çılgınlığına değinen usta oyuncu dijital dünyayı sallayan açıklamalara imza attı.

"8 Nisan Günü Kıyamet Kopuyor Katkıda Bulunup Başsağlığı Diliyorum"

Karakterin sosyolojik bir fenomene dönüşmesi karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyen ve durumu kendine has o muzip tavrıyla yorumlayan Oktay Kaynarca her yıl nisan ayında sosyal medyada yaşananları şu sözlerle özetledi:

"8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim ağabey ben, bir türlü ölemiyorum."

Kamyon Fabrikasındaki Bant Krizinden Konservatuvar Kürsüsüne!

Programda sadece Süleyman Çakır efsanesini değil oyunculuk kariyerinin nasıl tesadüflerle başladığını da ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlatan Kaynarca lise yıllarında oldukça başarısız bir öğrenci olduğunu itiraf etti. Ailesinin kendisini disipline etmek hayatın zorluklarını göstermek amacıyla bir kamyon fabrikasında işe verdiğini söyleyen usta isim o eğlenceli anıları şöyle aktardı:

"Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim. Tulumları giyip tam 6 ay boyunca fabrikada çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata, eğlence yüzünden banttan bir türlü kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda fabrikadakiler dayanamadı, 'Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular. Allah'tan da kovmuşlar, oradan çıkıp konservatuvar sınavlarına girdim."