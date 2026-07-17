Aziz Üstel 80 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Gazeteci, spor yorumcusu ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Aziz Üstel 80 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 14:56

Türk spor basınının ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Aziz Üstel'den üzücü haber geldi. Yıllardır gazetecilik, yazarlık ve spor yorumculuğu yapan Üstel 80 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi kısa sürede duyulurken hem medya dünyasında hem spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Bir Süredir Tedavi Görüyordu

Edinilen bilgilere göre Aziz Üstel bir süredir İzmir'de tedavi altındaydı. Sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı belirtilirken çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberin ardından sevenleri ve meslektaşları sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşmaya başladı.

Yıllar boyunca ekranlarda ve köşe yazılarında kendine özgü yorumlarıyla dikkat çeken Üstel farklı bakış açısı ve renkli kişiliğiyle hafızalarda yer edinmiş isimlerden biri olarak anılıyordu.

Medya Dünyasında İz Bıraktı

Aziz Üstel uzun yıllar boyunca gazetecilik, televizyon programcılığı ve spor yorumculuğu yaptı. Futboldan gündeme kadar birçok konuda yaptığı yorumlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon ekranlarında yer aldığı programlar ve kaleme aldığı yazılar sayesinde medya dünyasının tanınan isimleri arasına girdi.

Sadece gazetecilikle sınırlı kalmayan kariyerinde, spor camiasıyla da yakın bir bağ kurdu ve uzun yıllar boyunca futbol gündeminin öne çıkan yorumcularından biri oldu.

Galatasaray'da da Görev Almıştı

Aziz Üstel'in kariyerindeki önemli duraklardan biri de Galatasaray Spor Kulübü oldu. 2001-2002 yılları arasında sarı-kırmızılı kulüpte yönetici olarak görev yapan Üstel, kulübün yönetim kadrosunda da aktif sorumluluk üstlendi.

Hem medya hem spor dünyasında uzun yıllar emek veren Aziz Üstel'in vefatı, onu yakından tanıyan birçok kişiyi derinden etkiledi. Geride ise televizyonculuk, gazetecilik ve spor yorumculuğunda bıraktığı uzun yıllara yayılan deneyimi ve unutulmayacak yorumları kaldı.

Benzer Haberler
Seda Sayan'ın Evlilik Kuralı Ortalığı Fena Karıştırdı! Seda Sayan'ın Evlilik Kuralı Ortalığı Fena Karıştırdı!
Doğanın Kanunu'nda Büyük Sır Patlıyor! Dengeler Bozuldu Doğanın Kanunu'nda Büyük Sır Patlıyor! Dengeler Bozuldu
Bergüzar Korel'den Eşi Halit Ergenç'in Termos Aşkına Güldüren Gönderme! Bergüzar Korel'den Eşi Halit Ergenç'in Termos Aşkına Güldüren Gönderme!
Oktay Kaynarca'dan Yıllar Sonra Gelen Süleyman Çakır İtirafı! Oktay Kaynarca'dan Yıllar Sonra Gelen Süleyman Çakır İtirafı!
Kısmetse Olur Adnan'ın Evliliği Sessiz Sedasız Bitti! Kısmetse Olur Adnan'ın Evliliği Sessiz Sedasız Bitti!
Somer Şef Romantizmin Dozunu Kaçırdı! Somer Şef Romantizmin Dozunu Kaçırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!
  • 13-07-2026 09:22

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!