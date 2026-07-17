Tolga Akış Patladı! Manifest İçin İlk Kez Sert Konuştu

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest bu kez şarkılarıyla değil haklarında yapılan eleştirilerle gündemde. Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren eski konser görüntülerinin ardından gruba yönelik "çocuklara kötü örnek oluyorlar" yorumları artınca grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış ilk kez kapsamlı bir açıklama yaptı.

Tartışmalar Eski Konser Görüntüleriyle Yeniden Alevlendi

Tolga Akış'ın açıklamasına göre sosyal medyada yeniden paylaşılan görüntüler 2025 yılında düzenlenen ve yaş sınırı nedeniyle çocukların alınmadığı +18 bir konsere ait. Ancak bu videoların bağlamından koparılarak servis edildiğini savunan Akış grubun bu görüntüler üzerinden haksız şekilde hedef gösterildiğini dile getirdi.

Özellikle Manifest'in genç hayran kitlesi nedeniyle yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Akış insanların sadece görmek istedikleri kısmı öne çıkardığını ifade etti.

Başarılarını Ve Sosyal Projelerini Hatırlattı

Açıklamasında grup üyelerinin sadece sahne performanslarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Tolga Akış Manifest üyelerinin eğitim hayatındaki başarılarına da dikkat çekti. Genç sanatçıların Türkiye'nin önemli üniversitelerinde eğitim aldığını çalışkan ve üretken bireyler olduklarını söyledi.

Bunun yanında burs fonu oluşturarak yüzlerce öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlendiklerini ve yaptıkları çalışmalarla birçok gence ilham olmaya çalıştıklarını da hatırlattı.

"Herkes Görmek İstediğini Görüyor"

Tolga Akış'ın en çok konuşulan sözlerinden biri ise "Herkes görmek istediği şeyi görüyor." ifadesi oldu. Manifest'in müziğiyle insanları bir araya getirmeyi pozitif enerji yaymayı ve dostluk duygusunu güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen Akış grubun tek bir görüntü üzerinden yargılanmasının adil olmadığını belirtti.

Açıklamasının sonunda ise herkesin grubu sevmek zorunda olmadığını ancak yapılan eleştirilerin doğru bilgiler üzerinden yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. Manifest cephesi, tartışmaların ardından çalışmalarına ve yeni projelerine odaklanmaya devam edeceklerini de vurguladı.