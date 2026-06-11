Edis'ten Gözyaşartan Fedakarlık İtirafı: Annem Çok Çok Klibim İçin Bankadan Kredi Çekti!

Türk pop müziğinin zirvedeki isimlerinden Edis müzik dünyasındaki parıltılı kariyerinin arkasında yatan büyük mücadeleleri ve saklı kalmış aile hikayelerini ilk kez gün yüzüne çıkardı. Başarı basamaklarını tek tek tırmanırken yaşadığı zorlukları anlatan ünlü şarkıcı ailesinin sektöre ilk adım attığı dönemdeki çekincelerini samimi bir dille paylaştı. Edis bugüne gelmek için çok mücadele ettiğini ve ailesinin ilk süreçte müzik işine girmesini istemediğini anlattı.

Popcast'te İçini Döktü: "Müziğe Girmeme Sıcak Bakmadılar"

Kaan Ölker'in dijital platformda büyük ilgi gören programına samimi açıklamalarda bulunan başarılı popçu, kariyerinin dönüm noktalarını anlattı. Kaan Ölker'in Popcast programına konuk olan şarkıcı "Annem ve babam benim müziğe girmeme çok sıcak bakmadılar. Şarkılarım dinlenmeye ve sevilmeye başladıktan sonra, mesela Çok Çok şarkımın klibi için annem kredi çekti. Bir şeylerin büyüdüğünü görünce, desteklemek istediler" dedi.

Başarıyı Görünce Destek Oldular

Her anne ve babanın evladının geleceği için duyduğu endişeyi kendi ailesinin de yaşadığını belirten Edis pop dünyasında kalıcı bir yer edineceğini kanıtladıktan sonra ailesinin en büyük destekçisi haline geldiğini vurguladı. Özellikle kariyerinde patlama yaratan hit şarkısının görsel dünyası için annesinin yaptığı büyük fedakarlığı unutamadığını söyleyen ünlü sanatçı bu samimi itirafıyla dinleyicilerinin takdirini topladı.