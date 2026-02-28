Edis'ten Gözaltı Sonrası İlk Kare! "Her Şey Yolunda" Diyerek Ailesine Koştu.

Şarkıcı Edis neden gözaltına alındı? Edis Görgülü uyuşturucu soruşturmasında serbest mi bırakıldı? Ünlü şarkıcının Adli Tıp süreci ve serbest kaldıktan sonraki ilk sosyal medya açıklaması haberimizde...

Edis'ten Gözaltı Sonrası İlk Kare!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-02-2026 11:54

Türk pop müziğinin sevilen ismi Edis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı dönüşü havalimanında başlayan hareketli saatler, ünlü şarkıcının evinden yaptığı paylaşımla duruldu.

Havalimanında Şok Gözaltı

Hakkında yakalama kararı bulunan Edis Görgülü, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından karşılandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şarkıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş çaplı bir soruşturma dosyası kapsamında ifade verdi.

Adli Tıp Kurumu ve Karar

Emniyet işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 35 yaşındaki şarkıcıdan kan ve saç örneği alındı. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen Edis, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın; uyuşturucu madde kullanımı, temini ve diğer ağır suçlamaları kapsayan geniş bir dosya üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

"Evdeyim, İyiyim" Mesajı

Serbest kaldıktan sonra sessizliğini bozan Edis, soluğu ailesinin yanında aldı. Instagram hesabından ev halini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarının yüreğine su serpen şu kısa notu düştü:

"Her şey yolunda, çok teşekkürler."

