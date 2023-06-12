  • 12 HAZİRAN Pazartesi 21:38
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Edis'e 9 kiloluk swarovski kostüm

Almanya’da 10 gün içinde bir Edis fırtınası daha yaşandı. Geçen hafta Oberhausen’de konser veren Edis, hit şarkıları, enerjik performansı ve baştan aşağı Swarovski taşlarla özel olarak tasarlanan ışıltılı kostümüyle bu kez Münih’te binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Edis'e 9 kiloluk swarovski kostüm
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2023 17:00

Edis yurt dışındaki konser serisine devam ediyor. Yaz Rengi Open Air Festivali’nde sahneye çıkan Edis, Münih’te unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. Sugar Mountain’de binlerce hayranıyla buluşan Türk Pop Müziği’nin yıldızı, en sevilen şarkılarını Almanya’daki hayranları için seslendirdi. Hayranlarının çığlıkları ve alkışlarıyla sahneye çıkan Edis, bugüne kadar hit olan, haftalarca liste başı olan ‘Bana Ne’, ‘Çok Çok’, ‘Martılar’, ‘Arıyorum’ gibi şarkıları, dansçılarının kendisine eşlik ettiği sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

9 Kiloluk Swarovski Kostüm

Edis Münih’teki konserinde baştan aşağı Swarovski taşlarla kaplı, onun için özel olarak tasarlanan bir kostümle sahneye çıktı. Performansı boyunca sahnede bir mücevher gibi parlayan ünlü yıldızın kostümü 9 kilo ağırlığındaydı.

Benzer Haberler
Merve Kült filminin yıldızı Ozan Dolunay ekranlara Dilek Taşı dizisiyle dönüyor! Merve Kült filminin yıldızı Ozan Dolunay ekranlara Dilek Taşı dizisiyle dönüyor!
Simge, Kapalı gişe Simge, Kapalı gişe
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi