Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, doğum gününde hayranlarına unutulmaz bir hediye sundu.

Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2024 15:49

Bir süredir konserlerinde seslendirdiği ve büyük istek alan “Mayhoş” adlı şarkısını, kendi doğum günü olan 28 Kasım gecesi sürpriz bir şekilde sadece YouTube üzerinden yayınladı. Edis’in hem sözü hem de müziğinde arkadaşlarıyla beraber imzası olan, aranjesi Zeki Arkun tarafından yapılan şarkı, Edis’in dinamik ve yenilikçi müzik tarzını bir kez daha ortaya koyuyor. “Mayhoş,” güçlü sözleri ve melodisiyle dinleyicilere duygu dolu bir müzik deneyimi sunuyor. Edis’in uzun zamandır yayınlanması beklenen şarkısını sürpriz biçimde paylaşması hayranlarıyla birlikte unutulmaz bir doğum günü kutlaması olarak değerlendirildi.

 

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