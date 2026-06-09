Eda Taşpınar’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Yıkıldı

Eda Taşpınar yaz sezonunu iddialı bir paylaşımla açtı. Üstsüz güneşlendiği anları “bikini izlerinden hoşlanmıyorum” notuyla paylaşan Taşpınar sosyal medyada gündem oldu.

Eda Taşpınar’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Yıkıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 21:11

Eda Taşpınar bu yaz da geleneği bozmadı ve tatil sezonuna oldukça iddialı bir başlangıç yaptı. Sosyal medyada paylaştığı son karelerle yine gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

“Dişi Fedon” Tarzı Değişmiyor

Zaten yıllardır “Dişi Fedon” lakabıyla anılan Taşpınar bronz teni ve kendine has yaşam tarzıyla tanınıyor. Her yaz düzenli olarak tatil pozlarıyla gündeme gelen isim bu yıl da aynı çizgiyi sürdürdü. Fit görüntüsü ve güneşlenme tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Onun için yaz sezonu yıllardır sürdürdüğü bir yaşam tarzının devamı gibi.

Sosyal Medyada Çok Konuşulan Paylaşım

Taşpınar’ın son paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Üstsüz şekilde güneşlendiği anları paylaşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğrafın altına yazdığı “I don’t like tan lines” yani “bikini izlerinden hoşlanmıyorum” notu da çok konuşuldu.

Bu açıklama aslında onun bronzluk konusundaki takıntılı denebilecek tarzını bir kez daha ortaya koydu.

Bronzluk Onun İmzası Gibi

Eda Taşpınar için bronz ten sadece yazın bir sonucu değil adeta yıllardır oluşturduğu imajın bir parçası. Tatil sezonuna girer girmez güneşlenmeye başlaması da bu yüzden artık onun klasikleşmiş alışkanlıklarından biri haline gelmiş durumda.

Her yıl aynı özenle bronzluğunu koruması onu takip edenler tarafından da “istikrar” olarak yorumlanıyor.

Sosyal Medyada Yine İkiye Bölündü

Paylaşımın ardından sosyal medya yine ikiye bölündü. Bir kesim onun özgür tarzını ve kendine güvenini överken bazıları ise bu kadar iddialı paylaşımların gerekliliğini tartıştı. Ama her zamanki gibi sonuç değişmedi. Taşpınar yine konuşuldu yine gündemin tam ortasına oturdu.

Görünen o ki Eda Taşpınar için bu yaz da sakin geçmeyecek. Her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başaran isim tatil sezonunu daha başından magazin gündeminin üst sıralarına taşımış oldu.

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