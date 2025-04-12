Eda Gürkaynak: “Birkan Sokullu'nun Fikirlerine Güveniyorum”

Setlere Dönüyor: "Çok Heyecanlıyım"

Oyunculuk kariyerine emin adımlarla ilerleyen Eda Gürkaynak, ikinci dizi projesiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Daha önce aldığı oyunculuk eğitimiyle dikkat çeken sosyetik güzel, yeni projesiyle ilgili heyecanını saklamadı.

"Birkan’a Her Şeyi Danışırım"

Yaklaşık altı yıldır başarılı oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Gürkaynak, set sürecinde sevgilisinin desteğini de her zaman yanında hissediyor.

“Sevgilinizden oyunculuk tüyoları alıyor musunuz?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Eda, “İkinci dizim olacak. Çok heyecanlıyım. Genel olarak her şeyi danışıyorum ben ona. Başka bir iş yapıyor olsaydım da kesinlikle ona sorardım. Fikirleri benim için çok değerli ve önemli” sözleriyle Sokullu’ya olan güvenini dile getirdi.

Evlilik Sorusunu Yorumlamadı

Gazetecilerin yönelttiği “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna ise net bir yanıt vermeyen Gürkaynak, “Şimdilik her şey yolunda diyelim. Bir şey olursa öğrenirsiniz zaten” diyerek konuyu geçiştirdi.

Çift, Magazin Dünyasının Gözde Aşkları Arasında

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak uzun süredir gözlerden uzak, huzurlu bir ilişki yaşıyor. Özel hayatlarını magazin basınından uzak tutmayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yeni projeyle birlikte Eda Gürkaynak’ın oyunculuk kariyerindeki yükselişi de merakla takip edilecek.