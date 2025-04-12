Eda Gürkaynak: “Birkan Sokullu'nun Fikirlerine Güveniyorum”

Eda Gürkaynak ikinci dizisiyle ekrana dönüyor! Oyuncu, sevgilisi Birkan Sokullu’dan destek aldığını ve onun fikirlerine çok güvendiğini açıkladı.

Eda Gürkaynak: “Birkan Sokullu'nun Fikirlerine Güveniyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-04-2025 15:02

Setlere Dönüyor: "Çok Heyecanlıyım"

Oyunculuk kariyerine emin adımlarla ilerleyen Eda Gürkaynak, ikinci dizi projesiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Daha önce aldığı oyunculuk eğitimiyle dikkat çeken sosyetik güzel, yeni projesiyle ilgili heyecanını saklamadı.

"Birkan’a Her Şeyi Danışırım"

Yaklaşık altı yıldır başarılı oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Gürkaynak, set sürecinde sevgilisinin desteğini de her zaman yanında hissediyor.

“Sevgilinizden oyunculuk tüyoları alıyor musunuz?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Eda, “İkinci dizim olacak. Çok heyecanlıyım. Genel olarak her şeyi danışıyorum ben ona. Başka bir iş yapıyor olsaydım da kesinlikle ona sorardım. Fikirleri benim için çok değerli ve önemli” sözleriyle Sokullu’ya olan güvenini dile getirdi.

Evlilik Sorusunu Yorumlamadı

Gazetecilerin yönelttiği “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna ise net bir yanıt vermeyen Gürkaynak, “Şimdilik her şey yolunda diyelim. Bir şey olursa öğrenirsiniz zaten” diyerek konuyu geçiştirdi.

Çift, Magazin Dünyasının Gözde Aşkları Arasında

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak uzun süredir gözlerden uzak, huzurlu bir ilişki yaşıyor. Özel hayatlarını magazin basınından uzak tutmayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yeni projeyle birlikte Eda Gürkaynak’ın oyunculuk kariyerindeki yükselişi de merakla takip edilecek.

Benzer Haberler
Tolga Sarıtaş Sessizliğini Bozdu Tolga Sarıtaş Sessizliğini Bozdu
Altın Gününden Kahvehane Pozuna: Dilan Çiçek Deniz’den Sürpriz Kareler Altın Gününden Kahvehane Pozuna: Dilan Çiçek Deniz’den Sürpriz Kareler
Hadise'den Bodrum'daki Köpek İddiasına Sert Tepki Hadise'den Bodrum'daki Köpek İddiasına Sert Tepki
Son Dakika: Danla Bilic'i Darbeden Berk Çetin Yakalandı Son Dakika: Danla Bilic'i Darbeden Berk Çetin Yakalandı
Danla Bilic Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi! Futbolcu Berk Çetin İsyan Etti: Danla Bilic Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi! Futbolcu Berk Çetin İsyan Etti: "Yorum Yapmayın"
Merve Oflaz Bali Hayalini Gerçekleştirdi! Sörf Yaptı, Pozları Olay Oldu Merve Oflaz Bali Hayalini Gerçekleştirdi! Sörf Yaptı, Pozları Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!
  • 07-04-2025 13:22

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!

Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor
  • 12-04-2025 14:31

Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?
  • 08-04-2025 10:17

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi
  • 09-04-2025 12:42

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi

Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda:
  • 08-04-2025 15:50

Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda: "Sensiz Eksik Kaldım"