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Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, hem başarılı spor kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla tanınmış bir sporcu. Sosyal medya platformlarında özel bir etkinlik için hazırlandı ve hem saç stili hem de makyajıyla dikkat çekti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2023 12:36

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, hem başarılı spor kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgi çeken bir isim.

36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, voleybol kariyerinde binlerce maça çıkarak ve birçok başarı elde ederek Türkiye'nin en saygın sporcularından biri haline geldi.

Fenerbahçe Opet'in de kaptanlığını üstlenen Eda Erdem, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça dikkat çekiyor. Özel bir etkinlik için hazırlık yaparken, makyajı, saç stili ve beyaz saten detaylı tarzıyla büyük ilgi gördü.

"Özel ve anlamlı bir geceye hazırlanırken..." notuyla paylaştığı görünümü, hayranlarının büyük ilgisini çekti. Takım arkadaşı Ebrar Karakurt, kaptanını görünce "OMG" (Oh my God - Tanrım) demekten kendini alamadı. Ünlü isimler Melek Mosso ve Melisa Sözen de Eda Erdem'e kalp emojileri yollayarak beğenilerini ifade etti.

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