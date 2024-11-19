Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in Paris aşkı

Çift, dünyanın aşk başkenti olarak anılan Paris’te geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle Eyfel Kulesi önünde çekildikleri fotoğraflar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Buğrahan Tuncer’in paylaştığı karelerde Eda Ece’nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Paris tatilinde Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’i yalnız bırakmayan bir diğer ünlü çift ise şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol oldu. İki çift, Eyfel Kulesi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlarını ölümsüzleştirdi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, Paris tatillerinden paylaştıkları pozlarla hayranlarından “Aşk dolu kareler”, “Mutluluğun resmi” gibi yorumlar aldı. Çift, romantik tatillerini doyasıya yaşayarak Paris’in tadını çıkardı.