Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in Paris aşkı

4 Nisan’da kızları Mina İpek’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, romantik bir Paris tatiline çıktı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in Paris aşkı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-11-2024 10:25

Çift, dünyanın aşk başkenti olarak anılan Paris’te geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle Eyfel Kulesi önünde çekildikleri fotoğraflar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Buğrahan Tuncer’in paylaştığı karelerde Eda Ece’nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Paris tatilinde Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’i yalnız bırakmayan bir diğer ünlü çift ise şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol oldu. İki çift, Eyfel Kulesi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlarını ölümsüzleştirdi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, Paris tatillerinden paylaştıkları pozlarla hayranlarından “Aşk dolu kareler”, “Mutluluğun resmi” gibi yorumlar aldı. Çift, romantik tatillerini doyasıya yaşayarak Paris’in tadını çıkardı.

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