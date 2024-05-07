Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den kızlarıyla aile pozu!

2019 yılından beri ilişki yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen ve eylül ayında hamile olduğu haberiyle gündeme gelen Eda Ece, bir ay önce minik kızını dünyaya getirdi. Ece ve Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktıkları anı sosyal medyada paylaştı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den kızlarıyla aile pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-05-2024 09:56

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, minik kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı. Ece ve Tuncer çifti, kızlarının doğumunun ardından ilk kez kameralara yansıdı.

2019 yılından beri birlikte olan ve geçtiğimiz yıl evlenen Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in, 21 Haziran 2023'te gerçekleşen düğünleriyle mutlulukları doruğa çıkmıştı. Eylül ayında hamilelik haberiyle gündeme gelen çift, haftalar önce ise minik kızlarını kucaklarına almıştı.

33 yaşındaki güzel oyuncu, 31 yaşındaki eşi ve minik kızlarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğrafını 8.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımın altına "Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." notunu düşen Eda Ece, takipçileriyle mutluluklarını paylaştı.

Ece ve Tuncer çifti, bebekleriyle birlikte ilk kez objektifler karşısına geçerek mutluluklarını sevenleriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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