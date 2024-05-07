Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den kızlarıyla aile pozu!

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, minik kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı. Ece ve Tuncer çifti, kızlarının doğumunun ardından ilk kez kameralara yansıdı.

2019 yılından beri birlikte olan ve geçtiğimiz yıl evlenen Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in, 21 Haziran 2023'te gerçekleşen düğünleriyle mutlulukları doruğa çıkmıştı. Eylül ayında hamilelik haberiyle gündeme gelen çift, haftalar önce ise minik kızlarını kucaklarına almıştı.

33 yaşındaki güzel oyuncu, 31 yaşındaki eşi ve minik kızlarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğrafını 8.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımın altına "Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." notunu düşen Eda Ece, takipçileriyle mutluluklarını paylaştı.

Ece ve Tuncer çifti, bebekleriyle birlikte ilk kez objektifler karşısına geçerek mutluluklarını sevenleriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.