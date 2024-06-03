Eda Ece kızıyla objektiflere yakalandı: Mina İpek ilk kez görüldü

Eda Ece, basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer ile Bodrum’da tatile çıktı. Çiftin iki aylık kızı Mina İpek ilk kez görüntülendi. Ece ve Tuncer'e arkadaşları Aslı Enver de eşlik etti. Eda Ece, uykusu gelen Mina İpek'i içeri götürdükten sonra misafirleriyle ilgilenmeye devam etti.

Eda Ece kızıyla objektiflere yakalandı: Mina İpek ilk kez görüldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2024 10:15

Ünlü oyuncu Eda Ece, Bodrum tatilinde yakın arkadaşı Aslı Enver ile bir araya geldi. Keyifli anlar yaşayan ikili, buluşmada çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi. Eda Ece, kucağında Mina İpek ile objektiflere yansıdı. Mina İpek, ilk kez basının karşısına çıkarken, uykusu gelince Eda Ece tarafından içeri götürüldü.

Aslı Enver ise kızı Elay'ı bir an olsun kucağından indirmedi. Anne-kızın sevimli halleri objektiflere yansıyarak, buluşmanın en tatlı anlarından biri oldu. İki arkadaş, çocuklarıyla birlikte Bodrum'un tadını çıkardı.

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