Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi!

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, dört yıllık birlikteliklerinin ardından Beşiktaş'ta lüks bir otelde muhteşem bir düğünle evlendi. Ünlü çift, yakın dostları ve aileleriyle birlikte unutulmaz bir gecce yaşadı. Düğünde Eda Ece'nin giydiği göz alıcı gelinlik Zuhair Murad imzasını taşırken, mücevherleri ise Tiffany&Co.'dan seçildi.

Eda Ece, düğün töreninde gelinlik seçimiyle göz kamaştırdı. Ünlü tasarımcı Zuhair Murad'ın imzasını taşıyan gelinlik, Eda Ece'nin zarif ve şık duruşunu tamamladı. Tercih ettiği mücevherler ise dünyaca ünlü marka Tiffany&Co.'ya aitti. Eda Ece'nin zarafeti ve şıklığı davetliler tarafından takdirle karşılandı.

Nikah merasiminde Eda Ece'nin şahitliklerini ünlü menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaparken, Buğrahan Tuncer'in şahitleri ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu. Nikah töreni sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğünü, ünlü ve tanınmış isimlerin katılımıyla oldukça görkemli geçti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlence, dans ve müzik dolu anlarla renklendi. Çift, mutluluklarına ortak olan herkese teşekkürlerini iletti.