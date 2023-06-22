  • 22 HAZİRAN Perşembe 16:57
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi!

Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı düğün töreninden ilk kareler geldi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi!
Yayın Tarihi : 2023-06-22 10:17

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, dört yıllık birlikteliklerinin ardından Beşiktaş'ta lüks bir otelde muhteşem bir düğünle evlendi. Ünlü çift, yakın dostları ve aileleriyle birlikte unutulmaz bir gecce yaşadı. Düğünde Eda Ece'nin giydiği göz alıcı gelinlik Zuhair Murad imzasını taşırken, mücevherleri ise Tiffany&Co.'dan seçildi.

Eda Ece, düğün töreninde gelinlik seçimiyle göz kamaştırdı. Ünlü tasarımcı Zuhair Murad'ın imzasını taşıyan gelinlik, Eda Ece'nin zarif ve şık duruşunu tamamladı. Tercih ettiği mücevherler ise dünyaca ünlü marka Tiffany&Co.'ya aitti. Eda Ece'nin zarafeti ve şıklığı davetliler tarafından takdirle karşılandı.

Nikah merasiminde Eda Ece'nin şahitliklerini ünlü menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaparken, Buğrahan Tuncer'in şahitleri ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu. Nikah töreni sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğünü, ünlü ve tanınmış isimlerin katılımıyla oldukça görkemli geçti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlence, dans ve müzik dolu anlarla renklendi. Çift, mutluluklarına ortak olan herkese teşekkürlerini iletti.

 

Benzer Haberler
Ege Kökenli'den bikinili tatil pozları Ege Kökenli'den bikinili tatil pozları
Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti kızları için Fas'ta düğün yaptı Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti kızları için Fas'ta düğün yaptı
Nilperi Şahinkaya'nın düğün stili: Cumhuriyet altını olarak katıldım Nilperi Şahinkaya'nın düğün stili: Cumhuriyet altını olarak katıldım
Gülşen'in yeni yatırımı Barselona'da! Gülşen'in yeni yatırımı Barselona'da!
Barış Arduç'tan o soruya romantik yanıt: Barış Arduç'tan o soruya romantik yanıt: "Karıma aşığım..."
Nesrin Cavadzade'nin düğün şıklığı! Nesrin Cavadzade'nin düğün şıklığı!
ÇOK OKUNANLAR
TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları