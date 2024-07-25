Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer’i sildi: Ayrılık iddiaları gündemde

Geçtiğimiz yıl haziran ayında dünya evine giren ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, sosyal medyadaki son hamleleriyle ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Mayıs ayında kızları Mina İpek'i kucaklarına alan çiftin ilişkisi, Eda Ece'nin sosyal medya hesabından eşini silmesiyle bir kez daha merak konusu oldu.

Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer’i sildi: Ayrılık iddiaları gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2024 17:53

Eda Ece'nin, evlenmeden önce bir dargın bir barışık süren ilişkilerinde de benzer şekilde sosyal medya hesaplarından Buğrahan Tuncer’i sildiği biliniyordu. Bu kez de benzer bir hamle yapan Ece'nin, eşini sosyal medya hesabından silmesi, hayranlarını şaşırttı.

Bu olayın ardından Buğrahan Tuncer de sosyal medya hesabını kapatarak dikkatleri üzerine çekti. Çiftin bu davranışları, "Ayrıldılar mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Hayranları ve takipçileri, çiftin durumuyla ilgili resmi bir açıklama bekliyor.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in evliliklerinde yaşanan bu gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin geleceği merakla takip ediliyor.

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