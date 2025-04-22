Eczacılık Fakültesinde Şeyma Subaşı Sürprizi: Öğrenciler Şoke Oldu

Şeyma Subaşı'nın eczacılık öğrencilerine konferans vermesi sosyal medyada şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Eczacılık Fakültesinde Şeyma Subaşı Sürprizi: Öğrenciler Şoke Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2025 13:31

Sosyal medya paylaşımları, lüks yaşam tarzı ve sansasyonel ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez beklenmedik bir yerde ortaya çıktı. Kendi kozmetik markasının tanıtımı için Türkiye'de bulunan fenomen isim, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Öğrenciler Gözlerine İnanamadı

Bir TikTok kullanıcısının "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip, Şeyma Subaşı'nı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu. Videoda, Şeyma Subaşı’nın bir kürsüde öğrencilere seslendiği anlar yer aldı. Görüntüler büyük şaşkınlık yarattı.

Tepkiler Çığ Gibi

Fenomenin sağlıkla doğrudan ilgisi olmayan bir alanda, eczacılık fakültesi öğrencilerine konuşma yapması sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle sağlık camiası, bu durumun bilimselliği gölgelediğini savunarak organizasyonu eleştirdi.

Kozmetik Markasıyla Türkiye’de

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye kozmetik markasının tanıtımı için geldi. Katıldığı organizasyonda girişimcilik ve güzellik sektörüne dair deneyimlerini anlattığı öğrenildi. Ancak bu durum, akademik bir etkinlikte yer alması açısından büyük bir tartışma başlattı.

Şeyma Subaşı Kimdir?

Şeyma Subaşı, 2013 yılında Acun Ilıcalı’dan kızı Melisa’yı dünyaya getirdi. 2017’de evlenen çift 2018’de boşandı. 2021 yılında Mısırlı milyarder Mohamed Alsaloussi ile ilişkisi gündeme geldi. 2023’te Fas’ta evlenen çift aynı yıl ayrıldı. Son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ancak son dönemde ondan da ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.

Benzer Haberler
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Ailecek Paris’te Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Ailecek Paris’te
İlişki Bitti, Sessizlik Bozuldu: Selin Yağcıoğlu'ndan Net Açıklama İlişki Bitti, Sessizlik Bozuldu: Selin Yağcıoğlu'ndan Net Açıklama
Nilsu Berfin Aktaş’ın Büyük Acısı: “Çok Kıymetlimizi Kaybettik” Nilsu Berfin Aktaş’ın Büyük Acısı: “Çok Kıymetlimizi Kaybettik”
Arzum Onan 16 Yıl Sonra Sette: 'Bi Umut'la Geri Dönüyor Arzum Onan 16 Yıl Sonra Sette: 'Bi Umut'la Geri Dönüyor
Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu
Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması: Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması: "Ofisteydi, Teklifi Reddetti"
ÇOK OKUNANLAR
Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı:
  • 16-04-2025 21:02

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki
  • 16-04-2025 21:16

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada
  • 19-04-2025 16:34

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada

Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması:
  • 22-04-2025 11:29

Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması: "Ofisteydi, Teklifi Reddetti"

Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu
  • 22-04-2025 12:01

Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu