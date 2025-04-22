Eczacılık Fakültesinde Şeyma Subaşı Sürprizi: Öğrenciler Şoke Oldu

Sosyal medya paylaşımları, lüks yaşam tarzı ve sansasyonel ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez beklenmedik bir yerde ortaya çıktı. Kendi kozmetik markasının tanıtımı için Türkiye'de bulunan fenomen isim, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Öğrenciler Gözlerine İnanamadı

Bir TikTok kullanıcısının "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip, Şeyma Subaşı'nı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu. Videoda, Şeyma Subaşı’nın bir kürsüde öğrencilere seslendiği anlar yer aldı. Görüntüler büyük şaşkınlık yarattı.

Tepkiler Çığ Gibi

Fenomenin sağlıkla doğrudan ilgisi olmayan bir alanda, eczacılık fakültesi öğrencilerine konuşma yapması sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle sağlık camiası, bu durumun bilimselliği gölgelediğini savunarak organizasyonu eleştirdi.

Kozmetik Markasıyla Türkiye’de

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye kozmetik markasının tanıtımı için geldi. Katıldığı organizasyonda girişimcilik ve güzellik sektörüne dair deneyimlerini anlattığı öğrenildi. Ancak bu durum, akademik bir etkinlikte yer alması açısından büyük bir tartışma başlattı.

Şeyma Subaşı Kimdir?

Şeyma Subaşı, 2013 yılında Acun Ilıcalı’dan kızı Melisa’yı dünyaya getirdi. 2017’de evlenen çift 2018’de boşandı. 2021 yılında Mısırlı milyarder Mohamed Alsaloussi ile ilişkisi gündeme geldi. 2023’te Fas’ta evlenen çift aynı yıl ayrıldı. Son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ancak son dönemde ondan da ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.