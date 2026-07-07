Ece Yüksel Aşk ve Taht Dizisinde: Başarılı Oyuncu Rita Rolüyle Ekranlara Geri Dönüyor

Televizyon dünyasının en asil ve büyük prodüksiyonlu yapımlarından biri olmaya aday gösterilen yeni dizi Aşk ve Taht şimdiden televizyon kulislerinde ve sosyal medyada büyük bir merakla bekleniyor. Türk televizyon tarihinin efsaneleşen kült yapımı Muhteşem Yüzyıl'ın dahi yönetmenleri Taylan Biraderler'in yönetmen koltuğunda oturacağı bu iddialı proje yeni yayın döneminde atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dönem dizisi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damga vurması beklenen dizinin ekibine uluslararası bağımsız sinema projelerinde de ödüller kazanıp rol alan genç kuşağın en yetenekli ve başarılı isimlerinden biri katıldı. Son dönemin parlayan yıldızı Ece Yüksel, Aşk ve Taht dizisiyle resmi olarak el sıkıştı.

Uluslararası arenadaki duruşu, doğal oyunculuk tarzıyla tanınan Ece Yüksel'in bu iddialı dönem dizisine dahil olması televizyon dünyasındaki beklentileri en üst seviyeye çıkardı.

Prenses Destina'nın Sağ Kolu Rita Geliyor

Büyük bir bütçeyle hazırlanan ve asırlık taht kavgalarını, saray entrikalarını merkezine alacak olan tarihi dizide Ece Yüksel hikayenin kilit karakterlerinden birine hayat verecek. Başarılı oyuncu dizide Rita rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rita dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Bosnalı başarılı oyuncu Merjem Šiljak'ın hayat vereceği Prenses Destina'nın en yakınındaki isim ve adeta sağ kolu olarak hikayedeki dengeleri değiştirecek. İki başarılı genç kadının saray içerisindeki mücadelesi ve yolları dizinin ana aksını besleyen en önemli unsurlardan biri olacak.

Aksiyon Sahneleri İçin At Binme ve Kılıç Dersleri Başladı

Sadece dramatik yapısıyla değil, görsel ihtişamı ve savaş sahneleriyle de adından söz ettirmeye hazırlanan Aşk ve Taht projesinde aksiyon sahnelerine oldukça geniş bir yer verilecek. Dizinin çekim takvimi öncesinde hazırlık sürecini çok sıkı tutan yapım ekibi oyuncuları yoğun bir kampa aldı. Dizideki Rita karakterinin savaşçı ve güçlü yapısına uyum sağlamak adına Ece Yüksel profesyonel eğitmenler eşliğinde at binme ve kılıç kullanma derslerine başladı.

Tüm hızıyla devam eden bu zorlu hazırlık sürecinden yansıyan kulis bilgileri, dizinin ne kadar gerçekçi ve yüksek tempolu bir görsel şölen sunacağını şimdiden kanıtlar nitelikte. Sosyal medyada büyük bir heyecan yaratan ve internet dünyasında trend olan bu transfer haberi televizyon dünyasının en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yerini aldı. Hayranları uluslararası ödüllü oyuncunun Taylan Biraderler'in vizyonuyla ekranda nasıl bir performans sergileyeceğini sabırsızlıkla bekliyor.