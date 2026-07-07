Oğuzhan Koç'tan Evlilik Açıklaması: "O İşe Hazal Bakıyor, O Cevaplasın"

Müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç önceki akşam Vadi İstanbul Açıkhava'da sahne aldı. Yoğun konser maratonuna devam eden popçu sevilen şarkılarını açık havayı dolduran dinleyicileriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Gece boyunca enerjik performansıyla göz dolduran Koç'u uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi ünlü oyuncu Hazal Subaşı da yalnız bırakmadı. Protokoldeki yerini alarak sevgilisini hayranlıkla izleyen Subaşı şarkılara eşlik ederek Oğuzhan Koç'a destek oldu.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü çift hem müzik çalışmaları hem de özel hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin evlilik hakkındaki soruları üzerine ise neşeli anlar yaşandı.

"O İşe Hazal Hanımefendi Bakıyor"

Uzun süredir devam eden mutlu ilişkilerinin evlilikle taçlanıp taçlanmayacağı merak konusu olan Oğuzhan Koç muhabirlerin yönelttiği evlilik sorusu üzerine topu sevgilisine attı. Espri dolu bir yaklaşımla yanıt veren başarılı şarkıcı "O işe Hazal Hanımefendi bakıyor, o cevaplasın" ifadelerini kullanarak evlilik planlamalarındaki kararı tamamen Hazal Subaşı'na bıraktığını belirtti.

Oğuzhan Koç'un bu esprili ve centilmen çıkışının ardından gözlerin çevrildiği güzel oyuncu Hazal Subaşı ise evlilik iddialarına tebessüm ederek yanıt verdi.

"Çok Çalıştık, Biraz Tatil Yapalım"

Sevgilisinin pasını alan ve kameralara gülümseyerek yanıt veren Hazal Subaşı önceliklerinin yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak olduğunu söyledi. Evlilik planları için acele etmediklerini ima eden başarılı oyuncu şu açıklamayı yaptı:

"Çok çalıştık biraz tatil yapalım. Kafa dinleyelim, her şeyi o zaman planlayacağız."

İkilinin bu samimi, çabasız ve birbirini tamamlayan neşeli halleri objektiflere anbean yansıdı. Konser kulisinde gerçekleşen bu kısa röportaj, internet dünyasında ve sosyal medya platformlarında hızla yayılarak günün en çok konuşulan magazin manşetlerinden biri oldu. Takipçileri ve hayranları, ünlü çiftin birbirine olan uyumunu ve evlilik konusundaki bu tatlı diyaloglarını beğeni yağmuruna tuttu.