Afra Karagöz Altı Üstü İstanbul'un Duru'su Oldu: Genç Yıldız Tarık Hocanın Kızı Olarak Kadroya Katılıyor

atv'nin pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen NTC Medya imzalı sevilen gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunu büyütmeye ve hikayesini zenginleştirmeye devam ediyor. Güçlü senaryosu, yüksek temposu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan diziye son olarak Naz'ın (Elçin Zehra İrem) annesi Sezen rolüyle Ezgi Çelik dahil olmuştu. Yaşanan bu dikkat çekici transferin hemen ardından dizi kulislerinden taze bir haber daha geldi. Yapımın ilerleyen bölümlerinde dengeleri değiştirecek ve hikayeye yeni bir soluk getirecek olan Duru karakterinin ekibe dahil olacağı kesinleşti.

Gençlik dizilerinin aranan yüzlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, güzelliğiyle dikkat çeken Afra Karagöz Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna Duru rolüyle resmi olarak geçiş yaptı.

Tarık Hocanın Gizemli Kızı Duru Dengeleri Değiştirecek

Afra Karagöz dizide hayat vereceği Duru karakteriyle hikayenin merkezindeki önemli düğümlerden birini çözecek. Genç yıldız, Feyyaz Duman'ın canlandırdığı Tarık hocanın kızı olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tarık hocanın aile yaşantısına ve geçmişine dair merak edilen detayları gün yüzüne çıkaracak olan Duru okulda ve gençlerin kendi arasındaki ilişkilerde de kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Baba ve kız arasındaki dramatik yüzleşmeler ile gençlik dünyasının enerjisi, pazartesi akşamlarının reyting yarışındaki yerini daha da sağlamlaştıracak nitelikte.

Sosyal Medyada Yeni Transfer Heyecanı

NTC Medya'nın iddialı projesi Altı Üstü İstanbul'a Afra Karagöz gibi yetenekli ve yükselişte olan bir ismin katılması dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Haber internet sitelerine ve magazin sayfalarına düşer düşmez genç oyuncunun Feyyaz Duman'la nasıl bir baba-kız dinamiği yakalayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve televizyon eleştirmenleri paylaşımların altına; "Afra Karagöz son dönemin en yetenekli isimlerinden, kadroya çok yakışacaktır", "Feyyaz Duman ve Afra Karagöz sahnelerini izlemek için sabırsızlanıyoruz", "Altı Üstü İstanbul zaten çok iyi gidiyordu yeni karakterlerle heyecan iyice artacak" şeklinde binlerce destekleyici ve tebrik içerikli yorum bıraktı. Yeni bölümler için set çalışmalarına hız kesmeden başlayan başarılı oyuncu bu tercihiyle haftanın en çok konuşulan televizyon-magazin başlıklarından birine adını yazdırmış oldu.