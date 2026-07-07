Nesrin Cavadzade'nin İnterneti Sallayan Tatil Pozları Gündemde

Daha 17 dizisinin yıldızı Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinden siyah bikinili pozlarını paylaştı. Yeni gelin Cavadzade'nin fit hali büyük beğeni topladı.

Nesrin Cavadzade'nin İnterneti Sallayan Tatil Pozları Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 13:14

Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade yeni projesi Daha 17 dizisinde hayat verdiği Şebnem karakteriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Hem kariyerinde hem de özel hayatında oldukça hareketli bir dönemden geçen başarılı oyuncu bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı tatil fotoğraflarıyla magazin gündemine oturdu. Dizi çekimleri için Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'da bulunan güzel oyuncu set aralarında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.

Kısa süre önce hayatını birleştiren ve çiçeği burnunda bir gelin olan Nesrin Cavadzade'nin peş peşe yayınladığı plaj kareleri takipçileri ve hayranları tarafından saniyeler içinde adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Set Arasında Deniz ve Güneş Keyfi

Çekimlerin yoğun temposuna rağmen Bodrum'un eşsiz doğasının keyfini sürmeyi ihmal etmeyen Nesrin Cavadzade kumun ve güneşin tadını çıkardığı anları ölümsüzleştirdi. Plaj tarzı için siyah renkli minik bir bikini tercih eden 44 yaşındaki güzel oyuncu düzgün fiziği ve çabasız zarafetiyle büyüledi. Doğal makyajı ve plaj stiliyle objektif karşısına geçen ünlü isim fit görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına "Bodrum sahilleri gerçek bir asalet gördü", "Nesrin Hanım her zamanki gibi çok formunda ve büyüleyici" şeklinde binlerce övgü dolu yorum bıraktı.

"Önce Nikah Yaptık Düğünümüz İse Sonra Olacak"

Özel hayatındaki mutlu gelişmeleri de samimiyetle paylaşan Nesrin Cavadzade bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar'la geçtiğimiz 4 Mayıs tarihinde Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. İlişkilerinin gidişatı ve evlilik süreci hakkında basın mensuplarına içten açıklamalarda bulunan güzel oyuncu yıldırım nikâhının perde arkasını şu sözlerle özetledi:

"Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikah yaptık düğünümüz ise sonra olacak."

Hem yeni evliliğin getirdiği huzuru hem de set ortamının enerjisini fotoğraflarına yansıtan güzel yıldız bu çarpıcı yaz kareleriyle haftanın en çok konuşulan magazin içeriklerinden birine imza attı. 

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