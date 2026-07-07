Hande Erçel, Paris'e Gitti! Tarzına Beğeni Yağdı: Paris Moda Haftası'nda Göz Kamaştırdı

Paris Moda Haftası'na katılan ünlü oyuncu Hande Erçel kırmızı ve siyah detaylı özgün elbisesi ve sade tarzıyla göz kamaştırdı. Fotoğraflara beğeni yağdı.

Hande Erçel, Paris'e Gitti! Tarzına Beğeni Yağdı: Paris Moda Haftası'nda Göz Kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 12:00

Markaları peşinden koşturan güzellerden Hande Erçel bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Moda Haftası'ndaki tarzıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncu katıldığı etkinlikte giydiği kırmızı ve siyah detaylara sahip özgün tasarımıyla göz kamaştırdı. Saç ve makyajında sadeliği tercih eden Erçel elbisesini koyu renkli yüksek topuklu ayakkabılarıyla tamamladı. Erçel'in bu iddialı Paris stili kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

Kırmızı ve Siyahın Kusursuz Uyumu

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinlikte boy gösteren başarılı oyuncu kırmızı ve siyah detayların hakim olduğu cesur ve yenilikçi elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Özgün tasarımıyla moda otoritelerinden tam not alan elbise Hande Erçel'in zarafetini ön plana çıkardı. Kombinini tamamlamak için koyu renkli ve yüksek topuklu ayakkabılar tercih eden güzel oyuncu şıklığıyla göz doldurdu.

Saç ve Makyajda Sadelik Tercihi

Kombinindeki iddialı tasarımı dengelemek adına saç ve makyajında abartıdan uzak duran Hande Erçel doğal güzelliğini vurgulayan sade bir stil benimsedi. Hafif tonlardaki makyajı ve çabasız saç modeliyle zarafetini perçinleyen ünlü isim bu tarzıyla moda severlerin beğenisini kazandı. Paris sokaklarında ve etkinlik alanında çekilen fotoğraflarının internet dünyasına düşmesiyle birlikte hayranları sosyal medyayı adeta yorum yağmuruna tuttu. Kısa sürede en çok konuşulanlar listesine giren Erçel bir kez daha uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başardı.

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