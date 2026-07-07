Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'nda! Esmer Güzele Yorum Yağdı

Ekranların en asil ve beğenilen esmer güzellerinden ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyaca ünlü Moda Haftası'nda boy gösterdi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile 2024 yılında hayatını birleştiren ve geçtiğimiz yılın ocak ayında oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu doğum sonrası katıldığı bu ilk büyük uluslararası etkinlikte büyüleyici tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Paris'te çekilen yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Melisa Aslı Pamuk kısa sürede internet dünyasında ve magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Tarihi Binanın Önünde Altın Parıltısı

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen özel davetlere katılan tescilli güzel Fransa sokaklarında adeta bir kuğu gibi salındı. Tarihi bir binanın önünde objektiflerin karşısına geçen başarılı oyuncu dantel ve payet detaylarının ön planda olduğu, asil hatlara sahip altın tonlarında iddialı bir elbise tercih etti. Elbisenin göz alıcı işlemeleri ve Paris'in tarihi dokusu bir araya gelince ortaya magazin dergilerinin kapaklarını süsleyecek nitelikte muazzam görseller çıktı.

Derin V Yaka ve Çabasız Sadelik

Melisa Aslı Pamuk'un Paris stili moda otoritelerinden tam not alan ince detaylarla bezeliydi. Derin V yaka kesimi, zarif uzun kollu formu ve belindeki ince kemer detayıyla vücut hatlarını mükemmel şekilde vurgulayan iddialı kombini oyuncunun asil duruşunu ön plana çıkardı. Kombindeki bu hareketli ve parıltılı tasarımı dengelemek adına saç ve makyajında tamamen doğallıktan yana olan Pamuk; abartısız, hafif tonlardaki makyajı ve düz bıraktığı çabasız saçlarıyla sadeliğin gücünü kanıtladı.

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafların altına hayranları, "Esmer güzelliği Paris'i aydınlatmış", "Anne olduktan sonra zarafeti ve enerjisi katlanarak artmış", "Altın tonlarındaki bu elbise seçimi tam bir asalet timsali" şeklinde övgü dolu binlerce yorum bıraktı. Fransa'da adından söz ettiren ünlü oyuncu bu başarılı tercihiyle haftanın en çok konuşulan moda-magazin başlıklarından birine imza attı.