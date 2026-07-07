Aras Bulut İynemli'ye Kanal D'nin İyilik Öğretmeni Dizisinden Teklif

Netflix dizisi Eve Giden Yol'da rol alan Aras Bulut İynemli'ye Ay Yapım'ın Kanal D için çekeceği İyilik Öğretmeni dizisindeki otizmli Refik rolü için teklif gitti.

Aras Bulut İynemli'ye Kanal D'nin İyilik Öğretmeni Dizisinden Teklif
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 14:08

Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli, karizmatik aktörlerinden biri olan Aras Bulut İynemli yeni projeleriyle magazin ve televizyon kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Rol aldığı her yapımda sergilediği devleşen oyunculuk performansı ile milyonları ekrana kilitleyen başarılı jön şu günlerde Ay Yapım'ın dijital platform Netflix için Bilecik'te çektiği Eve Giden Yol dizisinde başrol oynuyor. Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve çekimleri tüm hızıyla süren bu dijital projenin hemen ardından İynemli'nin televizyon ekranları için nasıl bir adım atacağı büyük bir merak konusuydu.

Sektörün içinden sızan kulis bilgilerine göre, başarılı oyuncunun yine Ay Yapım imzalı hikayesini çok sevdiği bir ana akım projesiyle televizyon ekranlarına geri dönmeyi planladığı konuşuluyordu. Hayranlarını heyecanlandıran o gizemli projenin detayları sonunda gün yüzüne çıktı.

İyilik Öğretmeni Kanal D İçin Çekilecek

Televizyon kulislerinden sızan en taze bilgilere göre Aras Bulut İynemli'ye teklif götürülen ve büyük bir titizlikle hazırlanan bu yeni televizyon projesinin kod adı İyilik Öğretmeni olarak belirlendi. Sektörde büyük ses getirmesi beklenen iddialı projenin Kanal D'ye satışı da resmi olarak gerçekleştirildi. İzleyicileri derinden etkileyecek ve dramatik yönü son derece güçlü olan dizi otizmli bir karakter olan Refik adlı bir öğretmenin hayat mücadelesini ve dokunduğu hayatları merkezine alıyor.

Etkileyici ve farkındalık yaratacak bu senaryoyu ise kalemi oldukça güçlü olan senaristler Onur Koralp ile Damla Koralp birlikte kaleme alıyor.

Karar Eve Giden Yol Çekimlerinin Ardından Verilecek

Ay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı bu asil ve çabasız bir derinliğe sahip olan hikaye Aras Bulut İynemli'nin oyunculuk skalasını bir kez daha gözler önüne serecek nitelikte. Ancak başarılı aktörün projeye hemen imza atmadığı şu an tamamen Bilecik'teki set ortamına odaklandığı öğrenildi. Aras Bulut İynemli'nin Netflix için çekilen Eve Giden Yol dizisinin çekim takvimini tamamlayıp İstanbul'a döndükten sonra senaryoyu detaylıca inceleyerek İyilik Öğretmeni dizisiyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

Eğer İynemli teklifi kabul ederse televizyon ekranlarında uzun süre unutulmayacak yepyeni bir efsane karakter daha doğmuş olacak. Sosyal medyada şimdiden büyük heyecan yaratan bu gelişme televizyon dünyasının en çok konuşulan manşetleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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