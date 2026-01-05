Ece Vahapoğlu’ndan Güzel Haber: "Operasyonum Başarıyla Geçti"

Rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu ameliyat oldu! 6 saat süren operasyon sonrası ilk açıklama geldi: "Operasyonum başarıyla geçti." İşte Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu...

Ece Vahapoğlu’ndan Güzel Haber:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2026 09:29

Geçtiğimiz Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu duyurarak sevenlerini üzen ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, tedavi sürecindeki en kritik aşamalardan biri olan ameliyatını gerçekleştirdi. İki gün önce operasyon masasına yatan Vahapoğlu, hastane odasından paylaştığı mesajla sağlık durumu hakkında müjdeli haberi verdi.

6 Saatlik Zorlu Mesai

Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını ve sonrasındaki süreci şu sözlerle aktardı:

"Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için..."

Sağlıklı Yaşamın Gücüyle Mücadele Ediyor

Yıllardır sağlıklı yaşam, spor ve sağlıklı beslenme üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Ece Vahapoğlu'nun, bu zorlu süreci yüksek moralle göğüslemesi dikkat çekti. Paylaşımındaki gülümseyen fotoğrafı, takipçileri ve dostları tarafından binlerce moral mesajıyla karşılandı.

Birkaç Gün Daha Gözetim Altında

Yoğun bakımdan normal odaya çıkarılan ünlü sunucu, birkaç gün daha hastanede doktor gözetiminde kalacak. Vahapoğlu, teşhis konulduğu andan itibaren süreci büyük bir açık yüreklilikle paylaşarak benzer hastalıklardan geçen pek çok kişiye de umut ışığı olmaya devam ediyor.

