Ece Seçkin’in Sahne Kıyafeti Olay Oldu: 'Bez takmış gibi'

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dün akşam düzenlenen Mustafa Sandal Saygı Konseri gecesinde sahne aldı. Son dönemde Burcu Güneş ile yaşadığı polemikle konuşulan Seçkin, bu kez sahne tarzıyla gündeme geldi.

Gecede beyaz tonların hâkim olduğu bir kostüm tercih eden ünlü isim, performansı kadar sahne kıyafetiyle de dikkat çekti. Ancak sosyal medyada yapılan yorumlar, kıyafetin beklenen ilgiyi görmediğini ortaya koydu.

Beyaz Kombini Eleştiri Aldı

Ece Seçkin, sahnede beyaz renkli, mayo tarzı pantolonlu bir kombinle yer aldı. Kıyafet tercihi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Bazı kullanıcılar, kostümün tasarımını eleştirdi. Özellikle alt kısmı için yapılan yorumlar dikkat çekti. Sosyal medyada, “Bez takmış gibi” şeklinde ifadeler paylaşıldı.

Dans Performansı da Konuşuldu

Sahnedeki enerjisiyle bilinen Ece Seçkin, gece boyunca sergilediği dans performansıyla da dikkat çekti. Şarkıcı, sahnede hareketli anlar yaşattı.

Ancak kıyafet tercihine yönelik eleştiriler, performansın önüne geçti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, sahne stiline odaklandı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Gece sonrası sosyal medya platformlarında çok sayıda yorum paylaşıldı. Ece Seçkin’in tarzı, kullanıcılar arasında farklı görüşlere neden oldu.

Bazı kullanıcılar kostümü eleştirirken, bazıları ise sahne enerjisini ön plana çıkardı. Tartışmalar, kısa sürede magazin gündeminde yer buldu.