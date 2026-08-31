Ece Seçkin Sonunda Paylaştı! Hamilelik Gerçeği Ortaya Çıktı

Ece Seçkin sonunda günlerdir merak edilen soruya cevap verdi. Bir süredir hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü şarkıcı, sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozdu. Karnı belirginleşen Seçkin, anne olacağını böylece sevenleriyle paylaşmış oldu.

Merakla Beklenen Paylaşım Geldi

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Ünlü şarkıcının hamile olduğu ve yaklaşık dört aylık olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak Seçkin, bir süre bu söylentilere herhangi bir yanıt vermedi. Ne hamileliği doğruladı ne de iddiaları yalanladı. Bu sessizlik de doğal olarak merakı daha da artırdı.

Sonunda beklenen an geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez karnının belirgin şekilde göründüğü pozlarını paylaşan Seçkin, hamilelik haberlerini de doğrulamış oldu.

Karnı Burnunda İlk Kareler

Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflarda artık iyice belirginleşen karnı dikkat çekti. Seçkin’in bu özel anlarını takipçileriyle paylaşması kısa sürede büyük ilgi gördü.

Paylaşımın ardından sosyal medya adeta tebrik mesajlarıyla doldu. Hayranları, Ece Seçkin’in mutluluğuna ortak olurken, gönderinin altına peş peşe güzel dilekler bıraktı.

Takipçilerinden Tebrik Yağdı

Anne olmaya hazırlanan Ece Seçkin’in heyecanını paylaştığı ilk kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevenleri ünlü şarkıcıya hem tebriklerini iletti hem de bu yeni döneminde mutluluk diledi.

Böylece bir süredir magazin gündemini meşgul eden hamilelik iddiaları da son bulmuş oldu. Ece Seçkin, karnı burnunda ilk pozlarıyla anne olacağının mutluluğunu herkese duyurdu.