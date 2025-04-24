Ece Seçkin Depreme Uykuda Yakalandı: Ödülleri Cam Vitrinde Parçalandı!

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da panik havası estirdi. Birçok kişi geceyi dışarıda geçirirken, şarkıcı Ece Seçkin ise uykuda yakalandığı deprem nedeniyle büyük korku yaşadı. Ünlü isim, Instagram'dan yaptığı açıklamada, evindeki ödüllerinin cam vitrinle birlikte tuzla buz olduğunu duyurdu.

İstanbul Deprem Fırtınasıyla Sarsıldı

Depremler 12.19'da başlayan 3.9’luk sarsıntıyla kendini gösterdi. Yaklaşık 30 dakika sonra Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki büyük deprem yaşandı. İstanbul başta olmak üzere çevre iller de bu sarsıntıyı yoğun bir şekilde hissetti. Gün içinde 170’in üzerinde artçı kaydedilirken, en şiddetlisi 5.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

Ece Seçkin: "Çok Korktuk, Şükrediyoruz"

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, sosyal medya hesabından depremle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Sabaha karşı ekipçe Mersin’den İstanbul’daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk… Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum. Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun.”

Aynı paylaşımda, evinin cam vitrininde sergilediği ödüllerinin kırıldığını da belirtti. Şarkıcının evinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Cam Vitrin Patladı, Ödüller Kırıldı

Ece Seçkin’in, müzik kariyerinde kazandığı sayısız ödülü sergilediği cam vitrinin sarsıntı sırasında patladığı görüldü. Vitrin içindeki plaketler, ödüller tamamen yere düşerek kırıldı. Ünlü isim, bu görüntüleri Instagram hikâyesinde paylaşarak takipçilerine durumun ciddiyetini aktardı.