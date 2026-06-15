Ece İrtem'in Vefatının Ardından Eski Röportajı Gündem Oldu!

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in vefatı hem sanat dünyasında hem sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. 35 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İrtem’in ardından kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler yeniden konuşulmaya başlandı.

Vefat Haberi Sonrası Sözleri Daha da Anlam Kazandı

Ece İrtem’in ölüm haberi sonrası sosyal medyada ve magazin gündeminde en çok dikkat çeken şeylerden biri de daha önce yaptığı samimi açıklamalar oldu. Özellikle hayat, kader ve gelecek üzerine söyledikleri bugün bambaşka bir anlam kazanmış durumda. Birçok kişi onun hayata bakışını anlatan bu sözleri yeniden izleyince duygusal yorumlar yaptı.

“Kısmet Neyse Oraya”

İrtem’in Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programında söylediği “Kısmet neyse oraya” ifadesi vefat haberinden sonra en çok paylaşılan cümlelerden biri oldu.

Programda hayata bakışını oldukça içten bir şekilde anlatan oyuncu aslında her şeyi akışına bırakmaya çalıştığını ve kendini çok fazla yıpratmamaya gayret ettiğini söylemişti. Ona göre insan çoğu zaman gereğinden fazla düşünüyor ve bu da kişiyi yoruyordu.

“Her Şeyi Allah’a Emanet Ediyorum” Demişti

İrtem programda yaptığı konuşmada hayatı daha sakin yaşamaya çalıştığını da anlatmıştı. Sürekli bir şeyleri kontrol etme çabasının insanı yorduğunu düşündüğünü ifade eden oyuncu “Ben biraz her şeyi Allah’a emanet ediyorum” diyerek kendi bakış açısını paylaşmıştı.Kariyer ve iş hayatıyla ilgili kaygılara da farklı bir yerden bakan İrtem “Nasıl olsa doğru şeyler doğru zamanda gelir” düşüncesinin kendisine iyi geldiğini söylemişti.

Oyuncunun dikkat çeken bir diğer sözü de “En güzeli gelecek” ifadesiydi. Yaşadığı her sürecin kendisine bir şey öğrettiğini ve artık daha sakin bir bakış açısı geliştirdiğini anlatmıştı. Zor zamanlarda bile kendini çok fazla üzmemeye çalıştığını çünkü bunun hayatı değiştirmediğini fark ettiğini dile getirmişti.

“Çiçekleri Koklayarak Yaşamak İsterdim”

Ece İrtem’in en duygusal cümlelerinden biri ise geçmişe dair yaptığı değerlendirmeler olmuştu. Yoğun ve yorucu dönemleri geriye dönüp düşündüğünde aslında daha sakin ve anın içinde yaşamak istediğini söylemişti.

“Çiçekleri koklayarak, sevdiklerime daha çok zaman ayırarak yaşayabilirdim” sözleri ise bugün onu tanıyanların en çok hatırladığı ifadelerden biri haline geldi. Genç yaşta hayata veda eden oyuncunun bu sözleri sevenlerinin kalbinde hem bir özlem hem derin bir düşünce bıraktı.