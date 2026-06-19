Ece İrtem'in Vefatında Korkunç Maymun Isırığı İddiası!

Pazartesi günü vefat eden oyuncu Ece İrtem'in sol kolundaki yara izleri üzerine avukatı savcılığa başvurdu. Tayland'daki maymun ısırığı şüphesi inceleniyor.

Ece İrtem'in Vefatında Korkunç Maymun Isırığı İddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 14:28

Geçtiğimiz pazartesi günü hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken ölümünün ardındaki sır perdesini aralayacak şok edici bir gelişme yaşandı. Tayland tatilinden döndükten kısa bir süre sonra doğum gününün hemen ertesi günü evinde cansız bedeni bulunan güzel oyuncunun vefatıyla ilgili olarak ailesinin avukatından savcılığa çarpıcı bir dilekçe verildi.

Tayland gezisinin ardından İstanbul'a dönen ve doğum gününden bir gün sonra pazartesi günü vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun bugün savcılığa dilekçe verdi ve ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekti.

Sol Kolundaki Yara İzleri Gerçeği Ortaya Çıkardı

Ünlü oyuncunun ani ölümünün ardından adli tıp süreci devam ederken aile bireylerinin ve avukatın dikkati dikkat çekici bir detay üzerinde yoğunlaştı. Yapılan ilk incelemelerde Ece İrtem'in vücudunda bulunan bazı izler taziye evinde geçmiş seyahatlerin konuşulmasına neden oldu. Avukat Uğur Gökkoyun adli makamlara sunduğu dilekçenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir."

Sepsis Dahil Ölümcül Neticeleri Olabilir

Maymun ısırıklarının taşıdığı enfeksiyon risklerinin ve virüslerin insan vücudunda ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Avukat Gökkoyun otopside bu detayın mutlaka öncelikli olarak laboratuvar incelemesine tabi tutulması gerektiğini vurguladı:

"Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

Uzmanlar özellikle tropikal bölgelerdeki yaban hayatı temaslarında meydana gelen ısırılma vakalarında, kuduzun yanı sıra nadir görülen ve doğrudan sinir sistemi ile kanı hedef alan virüslerin günler sonra ölümcül sepsislere yol açabileceğini belirtiyor. Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni savcılığa verilen bu dilekçenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı detaylı otopsi ve toksikoloji raporuyla netlik kazanacak.

Benzer Haberler
Fahriye Evcen Ve Murat Yıldırım Turquoise Summer İçin Buluştu! Fahriye Evcen Ve Murat Yıldırım Turquoise Summer İçin Buluştu!
Dominik'te Kıskançlık Depremi! Survivor Ramazan'ın Eşinin Beyza'ya Bakışı Gündem Oldu! Dominik'te Kıskançlık Depremi! Survivor Ramazan'ın Eşinin Beyza'ya Bakışı Gündem Oldu!
Doğa Rutkay'dan Urla İtirafı: Doğa Rutkay'dan Urla İtirafı: "Eski Halimden Eser Kalmadı!"
Muhtemel Aşk Ekran Yolculuğuna Başladı! İşte İlk Bölüm Reyting Sonuçları! Muhtemel Aşk Ekran Yolculuğuna Başladı! İşte İlk Bölüm Reyting Sonuçları!
Buse Varol Tektaş Ailece Tatil Planını Açıkladı! Buse Varol Tektaş Ailece Tatil Planını Açıkladı!
Ozan Tufan Sezonun Yorgunluğunu Ailesiyle Bodrum'da Atıyor! Ozan Tufan Sezonun Yorgunluğunu Ailesiyle Bodrum'da Atıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!
  • 19-06-2026 10:37

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na Aşk Dolu Kutlama!
  • 19-06-2026 11:25

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na Aşk Dolu Kutlama!