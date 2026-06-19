Ece İrtem'in Vefatında Korkunç Maymun Isırığı İddiası!

Geçtiğimiz pazartesi günü hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken ölümünün ardındaki sır perdesini aralayacak şok edici bir gelişme yaşandı. Tayland tatilinden döndükten kısa bir süre sonra doğum gününün hemen ertesi günü evinde cansız bedeni bulunan güzel oyuncunun vefatıyla ilgili olarak ailesinin avukatından savcılığa çarpıcı bir dilekçe verildi.

Tayland gezisinin ardından İstanbul'a dönen ve doğum gününden bir gün sonra pazartesi günü vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun bugün savcılığa dilekçe verdi ve ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekti.

Sol Kolundaki Yara İzleri Gerçeği Ortaya Çıkardı

Ünlü oyuncunun ani ölümünün ardından adli tıp süreci devam ederken aile bireylerinin ve avukatın dikkati dikkat çekici bir detay üzerinde yoğunlaştı. Yapılan ilk incelemelerde Ece İrtem'in vücudunda bulunan bazı izler taziye evinde geçmiş seyahatlerin konuşulmasına neden oldu. Avukat Uğur Gökkoyun adli makamlara sunduğu dilekçenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir."

Sepsis Dahil Ölümcül Neticeleri Olabilir

Maymun ısırıklarının taşıdığı enfeksiyon risklerinin ve virüslerin insan vücudunda ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Avukat Gökkoyun otopside bu detayın mutlaka öncelikli olarak laboratuvar incelemesine tabi tutulması gerektiğini vurguladı:

"Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

Uzmanlar özellikle tropikal bölgelerdeki yaban hayatı temaslarında meydana gelen ısırılma vakalarında, kuduzun yanı sıra nadir görülen ve doğrudan sinir sistemi ile kanı hedef alan virüslerin günler sonra ölümcül sepsislere yol açabileceğini belirtiyor. Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni savcılığa verilen bu dilekçenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı detaylı otopsi ve toksikoloji raporuyla netlik kazanacak.