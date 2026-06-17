Ece İrtem'in Son Görüntülerinin Perde Arkası!

Ece İrtem'in vefatı öncesi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri hakkında avukatı açıklama yaptı.

Ece İrtem'in Son Görüntülerinin Perde Arkası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 14:45

Kuşadası'nda bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanacak olan ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ölüm haberinin ardından genç oyuncunun yaşamını yitirdiği gün annesiyle birlikte oturduğu apartmana giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri basına ve sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerdeki halsiz ve bitkin halleri üzerine yapılan spekülasyonlar ve ortaya atılan iddialar üzerine İrtem ailesinin avukatından bilgi kirliliğini önlemek amacıyla resmi bir açıklama geldi.

Doğum Gününde Mide Ağrısı Kabusu

Bugün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanacak olan Ece İrtem'in annesi ile oturduğu apartmana girerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine yapılan yorumlara avukatından açıklama geldi:

"Müvekkilim Ece İrtem'in 15.06.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem'in 15.06.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini beyan etmiştir."

Görüntülerdeki Yürüyüşünün Sebebi Mide Ağrısı

 

Açıklamanın devamında anne-kızın apartmana girmeden hemen önceki son saatlerini nasıl geçirdikleri ve güvenlik kamerasına yansıyan o halsiz yürüyüşün gerçek tıbbi nedeni detaylandırıldı:

"Beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerin, Ece İrtem’in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını ifade etmiştir."

Tayland Gezisinde Midesini Üşütmüş

Genç oyuncunun hastaneye gitmeyi reddettiği ve durumu basit bir rahatsızlık olarak gördüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doktora gitmek istemediğini olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. AV. UĞUR GÖKKOYUN"

Doğum gününde hayata gözlerini yuman Ece İrtem'in ani kaybı ve arkasında bıraktığı bu hüzünlü detaylar tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kuşadası'ndaki cenaze törenine sanat dünyasından yoğun katılım bekleniyor.

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