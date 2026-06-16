Ece İrtem'in Annesinin Emniyetteki İfadesi Yürek Yaktı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan ve 35 yaşında hayatının baharında aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. İlk olarak kalp krizi şüphesiyle kamuoyuna duyurulan acı ölümün ardından emniyet güçlerinin başlattığı soruşturma derinleşti. Show TV ekranlarında yayımlanan Cansu Canan ile Yeni Sayfa programı genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem'in emniyette verdiği kahreden ifadeye ulaştı. Doğum günü kutlamasının yapıldığı o gecenin detayları yaşanan acıyı bir kat daha artırdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Önce Doğum Günü Pastası Kestiler Sonra Eve Döndüler

Anne Nuriye İrtem'in ifadesinde yer alan bilgilere göre acı olay tam da ünlü oyuncunun doğum gününü kutladığı saatlerin ardında saklıydı. Anne İrtem kızının son saatlerini şu kronolojik detaylarla aktardı:

"17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum."

Ağır Antidepresan İlaçları ve Alkol Kullanıyordu

Kızının sabah kahvaltısı çağrılarına yanıt vermemesi üzerine odasına girdiğini ve korkunç manzarayla karşılaştığını belirten acılı anne, Ece İrtem'in son dönemdeki sağlık durumuna ve alışkanlıklarına dair de kritik bir bilgi verdi:

"Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."

Kesin Ölüm Nedeni Otopsi Raporuyla Netleşecek

Annenin bu ifadelerinin ardından ağır antidepresan ilaçlar ile alkolün eş zamanlı kullanımının trajik sonu tetikleme ihtimali üzerinde duruluyor. Ece İrtem'in kesin ve resmi ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.