Kıvanç Tatlıtuğ'dan Boğaz'da Keyifli Kaçamak: Tekne Turunda Balık Tutarken Görüntülendi!

Deniz sevdasıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılıp balık tutarken görüntülendi. Ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Boğaz'da Keyifli Kaçamak: Tekne Turunda Balık Tutarken Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 11:23

Deniz tutkusuyla tanınan, fırsat buldukça tekneden denize açılan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu kez İstanbul Boğazı'nda objektiflere takıldı. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ünlü oyuncunun neşeli ve sakin halleri dikkat çekti.

Boğaz Sularında Balık Keyfi

Özel bir tekneyle arkadaşlarıyla birlikte Boğaz sularına açılan Kıvanç Tatlıtuğ doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Eline aldığı ağ ile balık çeken ve bu sırada oldukça neşeli olduğu gözlenen ünlü oyuncunun o anları çevredeki hayranları tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Deniz sevgisini her fırsatta dile getiren Tatlıtuğ'un bu doğal ve samimi görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sosyal Medya Hesaplarını Kapatmıştı

Öte yandan özel hayatı ve projeleriyle her daim magazin gündeminin merkezinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya tercihiyle de çok konuşulmuştu. Uzun süredir aktif olarak kullandığı Instagram ve X hesaplarını kapatarak dijital dünyadan bir süre uzaklaşma kararı alan yakışıklı oyuncunun bu hamlesi hayranlarını şaşırtmıştı. Sosyal medyada yer almasa da her adımıyla magazin kulislerinin en çok merak edilen isimlerinden biri olmaya devam eden Tatlıtuğ'un Boğaz'daki bu huzurlu kaçamağı sevenlerinden tam not aldı.

Benzer Haberler
Kubilay Aka'nın Şaşırtan Hikayesi: Kubilay Aka'nın Şaşırtan Hikayesi: "Havalimanında keşfedildim"
Erman Toroğlu'ndan Yunan Kadınları Hakkında Skandal Sözler: Erman Toroğlu'ndan Yunan Kadınları Hakkında Skandal Sözler: "Bacaklarında Kıllar Solucan Gibiydi!"
Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"
Şarkıcı Bendeniz'in Yıllar Önce Futbol Oynadığı Ortaya Çıktı: Şarkıcı Bendeniz'in Yıllar Önce Futbol Oynadığı Ortaya Çıktı: "Çok İyi Bir Golcüydüm!"
Şarkıcı Zara'dan Yağmurlu Konserde Romantik Çıkış: Şarkıcı Zara'dan Yağmurlu Konserde Romantik Çıkış: "Biz Aşktan Sırılsıklam Olalım!"
Müjde Uzman'dan Samimi Yaş Günü İtirafı: Müjde Uzman'dan Samimi Yaş Günü İtirafı: "40 Yaşımdan Sonra Kabuk Değiştirdim!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!