Kıvanç Tatlıtuğ'dan Boğaz'da Keyifli Kaçamak: Tekne Turunda Balık Tutarken Görüntülendi!

Deniz tutkusuyla tanınan, fırsat buldukça tekneden denize açılan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu kez İstanbul Boğazı'nda objektiflere takıldı. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ünlü oyuncunun neşeli ve sakin halleri dikkat çekti.

Boğaz Sularında Balık Keyfi

Özel bir tekneyle arkadaşlarıyla birlikte Boğaz sularına açılan Kıvanç Tatlıtuğ doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Eline aldığı ağ ile balık çeken ve bu sırada oldukça neşeli olduğu gözlenen ünlü oyuncunun o anları çevredeki hayranları tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Deniz sevgisini her fırsatta dile getiren Tatlıtuğ'un bu doğal ve samimi görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sosyal Medya Hesaplarını Kapatmıştı

Öte yandan özel hayatı ve projeleriyle her daim magazin gündeminin merkezinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya tercihiyle de çok konuşulmuştu. Uzun süredir aktif olarak kullandığı Instagram ve X hesaplarını kapatarak dijital dünyadan bir süre uzaklaşma kararı alan yakışıklı oyuncunun bu hamlesi hayranlarını şaşırtmıştı. Sosyal medyada yer almasa da her adımıyla magazin kulislerinin en çok merak edilen isimlerinden biri olmaya devam eden Tatlıtuğ'un Boğaz'daki bu huzurlu kaçamağı sevenlerinden tam not aldı.