Ece Erken Savcılıkta! Olayın Perde Arkası Şaşırttı

Ece Erken yine magazin gündeminin ortasında. Bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sunucu yıllar önce parasını ödediği halde teslim edilmeyen eviyle ilgili yaşadıklarını anlatınca konu kısa sürede çok konuşuldu.

Yıllar Önce Başlayan Süreç

Ece Erken’in anlattığına göre olay aslında yeni değil tam 4 yıl öncesine dayanıyor. İddiaya göre ünlü sunucu bir ev satın alıyor ve bunun parasını da eksiksiz şekilde ödüyor. Ancak iş evin teslim edilmesine gelince durum beklediği gibi ilerlemiyor.

Aradan geçen zamana rağmen evin hâlâ teslim edilmediğini söyleyen Erken bu süreçte oldukça yıprandığını ifade ediyor. Yani ortada uzun süredir devam eden bir mağduriyet durumu var.

Sosyal Medyada Tepki Gösterdi

Ece Erken yaşadığı bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Paylaşımında oldukça net ve tepkili bir dil kullandı. Parasını ödediği halde evine kavuşamamasının kendisini ciddi şekilde zorladığını söyledi.

Takipçileri de bu paylaşım sonrası olaya büyük ilgi gösterdi. Birçok kişi şaşkınlığını gizleyemezken bazıları da destek mesajları gönderdi. Çünkü 4 yıl boyunca çözülemeyen bir durum gerçekten dikkat çekici.

Savcılığa Başvurduğunu Açıkladı

Erken’in en dikkat çeken açıklaması ise hukuki sürece başlamış olmasıydı. Ünlü sunucu sorumlu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Yani artık iş sadece sosyal medya paylaşımıyla sınırlı değil resmi bir hukuki sürece dönüşmüş durumda. Bu da olayın ciddiyetini daha da artırıyor. Ece Erken yaptığı açıklamada bu sürecin artık hukuki bir mücadeleye dönüştüğünü de açıkça dile getirdi. Hakkını arayacağını ve bu konunun peşini bırakmayacağını söyledi.

Ayrıca gelişmeler oldukça bunu takipçileriyle paylaşacağını da belirtti. Yani süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek gibi görünüyor.

Magazin Gündeminde Geniş Yankı

Bu açıklamalar sonrası konu kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu. Hem ünlü ismin yaşadığı mağduriyet hem sürecin uzunluğu çok konuşuldu.

Şimdilik gözler hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğinde ve taraflardan gelecek yeni açıklamalarda. Ece Erken ise net: hakkını sonuna kadar arayacağını söylüyor.