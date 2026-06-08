Ece Erken Davasında Kritik Aşama! Dosya Tekrar Açılıyor

Ece Erken ile Benan Kocadereli arasında yıllardır konuşulan olayla ilgili dava dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. 2020 yılında yaşanan ve o dönem magazin gündemine bomba gibi düşen olay mahkeme süreciyle yeniden gündeme geldi.

Olay Nasıl Başlamıştı?

Hikâye aslında oldukça eskiye dayanıyor. O dönem Ece Erken merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşıyordu. Ancak Mahmutyazıcıoğlu’nun resmi olarak boşanma süreci tamamlanmamıştı ve eşi Benan Kocadereli ile hukuki süreç devam ediyordu.

İddiaya göre 2020 yılında yaşanan gerginlik sırasında Ece Erken sinirlenerek Benan Kocadereli’nin aracının dikiz aynasına zarar vermişti. Bu olay sonrasında taraflar arasında büyük bir kriz çıkmış ve konu yargıya taşınmıştı.

Sosyal Medya Mesajları da Dosyada

Olay sadece araçla sınırlı kalmadı. Erken’in o dönem sosyal medya üzerinden Benan Kocadereli’ye mesaj attığı ve bazı paylaşımlar yaptığı da dosyaya girdi. Bu mesajlaşmalar ve paylaşımlar taraflar arasındaki gerilimi daha da artırmıştı.

Bunun üzerine Benan Kocadereli Ece Erken hakkında şikayetçi oldu ve süreç resmen yargıya taşındı.

Mahkeme Kararı ve Ceza

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ece Erken hakkında iki ayrı suçlama vardı: “hakaret” ve “mala zarar verme”.

Mahkeme sonunda hakaret suçundan beraat kararı verirken mala zarar verme suçundan ise 30 bin TL adli para cezası verilmişti. Bu karar magazin ve hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Dosya Üst Mahkemeye Gitti

Ece Erken karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme ise dosyayı inceleyerek bazı noktaları yeniden değerlendirme kararı aldı.

Hakaret suçuna ilişkin verilen beraat kararı onanırken diğer kısım için dosya geri gönderildi. Özellikle zararın hesaplanması ve olası “etkin pişmanlık” durumu yeniden değerlendirme kapsamına alındı.

Süreç Devam Ediyor

Şu anda dosya yeniden yerel mahkemeye dönmüş durumda. Mahkemenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak dosyayı ele alması bekleniyor.

Yani dava tamamen kapanmış değil süreç hala devam ediyor ve taraflardan gelecek yeni açıklamalar da merakla bekleniyor.