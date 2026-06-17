Ece Erken Bombayı Patlattı! Mert Ramazan Demir ve Hilal Yelekçi Birlikte mi?

Magazin dünyasında yine ortalık karıştı. Bu kez konuşulan iddia ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir ile müzik grubu Manifest’in genç üyelerinden Hilal Yelekçi hakkında. İddiaya göre ikili arasında yeni bir aşk başlamış olabilir. Henüz doğrulanmamış olsa da bu söylenti kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İddia Programda Ortaya Atıldı

Bu konuşmaların fitilini ise televizyon programı Gel Konuşalım’da yapılan açıklamalar ateşledi. Programda konuşan Ece Erken kulislerden aldığı bilgilere dayanarak Mert Ramazan Demir ile Hilal Yelekçi’nin bir süredir görüştüğünü öne sürdü. Bu açıklama sonrası magazin gündemi bir anda hareketlendi.

İddiaya göre ikili arasında yeni bir ilişki başlamış olabilir ve bu durum uzun zamandır ilk kez bu kadar net şekilde konuşuluyor. Ancak şu ana kadar taraflardan herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

İddia ortaya atılır atılmaz sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar bu söylentiyi oldukça heyecan verici bulurken, kimi kullanıcılar ise tamamen spekülasyon olduğunu düşünüyor. Özellikle Mert Ramazan Demir’in özel hayatı zaten sık sık gündeme geldiği için bu yeni iddia daha da çok dikkat çekti.

Daha önce Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık konuşulan Demir’in bu kez farklı bir isimle anılması, magazin takipçilerinin ilgisini iyice artırdı.

Sessizlik Dikkat Çekiyor

En çok merak edilen konulardan biri ise iki taraftan da hiçbir açıklama gelmemesi. Ne Mert Ramazan Demir ne de Hilal Yelekçi cephesi şu ana kadar herhangi bir yorum yapmadı. Bu sessizlik de iddiaların daha fazla konuşulmasına neden oluyor.

Magazin dünyasında genelde bu tarz sessizlikler söylentilerin daha da büyümesine yol açıyor. Bu olayda da durum pek farklı değil.

Gözler İki İsimde

Şu anda herkesin aklındaki soru aynı: Bu iddia doğru mu yoksa sadece kulislerde dolaşan bir söylenti mi? Cevap henüz net değil ama sosyal medya ve magazin gündemi bu konuyu konuşmaya devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde iki taraftan gelecek olası bir açıklama bu iddianın seyrini tamamen değiştirebilir. Şimdilik ise konu tamamen merak ve spekülasyon düzeyinde kalmaya devam ediyor.