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Ebru Yaşar'dan olay yaratacak sözler: "O kadar da lakayit olamam"

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki gece Maslak'da bir mekanda sahne aldı. Mekanı dolduran binlerce sevenine unutulmaz bir gecce yaşatan Ebru Yaşar,  sahne öncesi gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

Ebru Yaşar'dan olay yaratacak sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2023 12:02

Sanatçı, "Kıyafetim nasıl arkadaşlar? İnsanlar kıyafeti ile ağırlanır. Sohbetleri ile de uğurlanır." dedi. Ebru Yaşar, muhabirlerin "Salaş kıyafetler ile sahneye çıkan sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Yaşar, "Ben sevmiyorum ya. Bu benim tarzım diyebilirler ama herkesin bir tarzı var. Beni normal hayatta böyle göremezsiniz mesela. Dışarıya çıkarken ufak bir bakımlı olurum ama salaş bir pantolon veya bir eşofman giymeyi ben de seviyorum. Her şeyin bir yeri ve adabı var. O kadar da lakayit olamam." diye konuştu. 

 

"SANAT CAMİASI KAYGAN BİR ZEMİN"

Uzun yıllardır müzik piyasasında olan ve adını altın harfler ile içinde yer aldığı sektöre yazdıran Ebru Yaşar, sektör hakkında değerlendirmelerde de bulundu. Sanatçı, "Bizim camia biraz şaşalı bir camia. Kaygan bir zemin diyebiliriz. Mutlu gününde insanın tebrik eden o kadar az ki. Arasalar ama benden bir şey rica etseler, üstüme düşen bir şey varsa yardım etmek için elimden geleni yaparım. Ben kimseyle kötü değilim ama. Ben giderim sarılıp öperim. Sık sık görüştüğüm insanlar yok. Karşındaki insana bir şey anlatınca bu acaba bunu benimle ilgili ilerleyen zamanda kötü bir durumda kullanır mı diye düşünmüyorsan o zaten senin dostundur. Bu zordur yani ama arkadaşım diyebileceğim çok insan var tabii ki." diyerek müzik piyasasını değerlendirdi.

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