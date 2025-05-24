Ebru Yaşar’dan Cannes Çıkarması! Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı

Ebru Yaşar, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya damga vurdu. ‘The Mastermind’ galasına şıklığıyla katıldı, Orta Doğu basınından büyük ilgi gördü.

Ebru Yaşar’dan Cannes Çıkarması! Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-05-2025 16:15

Ebru Yaşar, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, festivalin en iddialı yapımlarından ‘The Mastermind’ filminin galasında kırmızı halıda boy gösterdi.

Mücevher Markasından Özel Davet

Yaşar, dünyaca ünlü bir mücevher markasının özel davetlisi olarak Cannes’a gitti. Festivalin prestijli kırmızı halısında, Hollywood yıldızlarıyla birlikte yer aldı. Sanatçının zarif tarzı, göz alıcı elbisesi ve takıları uluslararası basında geniş yankı buldu.

Orta Doğu Basınından Yoğun İlgi

Festivalin kalbi olan The Palais De Festival in Cannes binasında gerçekleşen galada, Ebru Yaşar’a özellikle Körfez ülkelerinin medya temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, Orta Doğu’nun önde gelen yayınlarına röportajlar verdi. Şıklığı ve özgüveniyle Cannes'ın yıldızları arasına adını yazdırdı.

“Sanatın Kalbinde Olmak Gurur Verici”

Fransız Rivierası tutkunu olduğunu belirten Yaşar, festivale katılımı hakkında şöyle konuştu:

“Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes’daki kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının buluşma noktası.”

Benzer Haberler
Seda Bakan’dan Samimi İtiraf: “Baskılara Dayanamadım!” Seda Bakan’dan Samimi İtiraf: “Baskılara Dayanamadım!”
Kıvanç Tatlıtuğ, Nikâh İçin Barcelona'da! Kıvanç Tatlıtuğ, Nikâh İçin Barcelona'da!
Müjde Ar’dan Yürek Burkan Çağrı: “Gazzeli Bir Çocuğa Koruyucu Anne Olmak İstiyorum” Müjde Ar’dan Yürek Burkan Çağrı: “Gazzeli Bir Çocuğa Koruyucu Anne Olmak İstiyorum”
Sinem Ünsal, Cannes’dan Aşkını Haykırdı: “Sevgilim Seni Çok Özledim” Sinem Ünsal, Cannes’dan Aşkını Haykırdı: “Sevgilim Seni Çok Özledim”
Başak Gümülcinelioğlu Cannes’da Hamilelik Müjdesi Verdi! Başak Gümülcinelioğlu Cannes’da Hamilelik Müjdesi Verdi!
Şeyma Subaşı'nın 'Cacık' Açıklaması Sosyal Medyada Olay Yarattı! Şeyma Subaşı'nın 'Cacık' Açıklaması Sosyal Medyada Olay Yarattı!
ÇOK OKUNANLAR
Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu
  • 21-05-2025 15:55

Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”
  • 20-05-2025 19:14

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
  • 23-05-2025 12:50

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

Şükrü Özyıldız “Zeytin Ağacı” Kadrosunda: Tuba Büyüküstün’e Yeni Partner
  • 19-05-2025 11:46

Şükrü Özyıldız “Zeytin Ağacı” Kadrosunda: Tuba Büyüküstün’e Yeni Partner

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı
  • 23-05-2025 17:49

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı