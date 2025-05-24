Ebru Yaşar’dan Cannes Çıkarması! Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı

Ebru Yaşar, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, festivalin en iddialı yapımlarından ‘The Mastermind’ filminin galasında kırmızı halıda boy gösterdi.
Mücevher Markasından Özel Davet
Yaşar, dünyaca ünlü bir mücevher markasının özel davetlisi olarak Cannes’a gitti. Festivalin prestijli kırmızı halısında, Hollywood yıldızlarıyla birlikte yer aldı. Sanatçının zarif tarzı, göz alıcı elbisesi ve takıları uluslararası basında geniş yankı buldu.
Orta Doğu Basınından Yoğun İlgi
Festivalin kalbi olan The Palais De Festival in Cannes binasında gerçekleşen galada, Ebru Yaşar’a özellikle Körfez ülkelerinin medya temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, Orta Doğu’nun önde gelen yayınlarına röportajlar verdi. Şıklığı ve özgüveniyle Cannes'ın yıldızları arasına adını yazdırdı.
“Sanatın Kalbinde Olmak Gurur Verici”
Fransız Rivierası tutkunu olduğunu belirten Yaşar, festivale katılımı hakkında şöyle konuştu:
“Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes’daki kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının buluşma noktası.”