Ebru Yaşar’dan Cannes Çıkarması! Kırmızı Halıda Göz Kamaştırdı

Ebru Yaşar, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, festivalin en iddialı yapımlarından ‘The Mastermind’ filminin galasında kırmızı halıda boy gösterdi.

Mücevher Markasından Özel Davet

Yaşar, dünyaca ünlü bir mücevher markasının özel davetlisi olarak Cannes’a gitti. Festivalin prestijli kırmızı halısında, Hollywood yıldızlarıyla birlikte yer aldı. Sanatçının zarif tarzı, göz alıcı elbisesi ve takıları uluslararası basında geniş yankı buldu.

Orta Doğu Basınından Yoğun İlgi

Festivalin kalbi olan The Palais De Festival in Cannes binasında gerçekleşen galada, Ebru Yaşar’a özellikle Körfez ülkelerinin medya temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, Orta Doğu’nun önde gelen yayınlarına röportajlar verdi. Şıklığı ve özgüveniyle Cannes'ın yıldızları arasına adını yazdırdı.

“Sanatın Kalbinde Olmak Gurur Verici”

Fransız Rivierası tutkunu olduğunu belirten Yaşar, festivale katılımı hakkında şöyle konuştu: