Ebru Yaşar, unutulmaz bir yılbaşı gecesine damga vurdu

Şarkıcı, 2023'ün kendisi için güzel geçtiğini belirterek, "Allah bugünlerimizi aratmasın. İnşallah ülkemiz adına, dünya adına sağlık, mutluluk ve ekonomik refah içinde bir yıl diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıklı olursan bazı zorlukların üstesinden gelebilirsin. O yüzden 2024'te Allah herkesin gönlüne göre versin." şeklinde temennilerde bulundu.

Son olarak "Kehribar" şarkısı ile gündeme gelen Yaşar, yeni şarkılarının sırayla geleceğini ifade ederek, "Çok güzel şarkılar hazırladım. Duygu dolu ve aynı zamanda bizi yükseltecek sözler içeren parçalar var. Yeni şarkıların planlamasını henüz yapmadım. Kehribar şarkısı da bir sürpriz oldu. Bazı şarkılar aniden ortaya çıkabiliyor. Üç gün içinde yapabildiğimiz gibi, bazen aylarca üzerinde çalıştığımız şarkılar da oluyor. Müzik çalışmalarımız biraz borsa veya piyango gibi bir iş." şeklinde konuştu.