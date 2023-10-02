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Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk'e: Sen futbolcu seçmelerine kardeşim, hadi!

Eski mankenlerden biri olan Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, birbirlerine yaptıkları eğlenceli yorumlarla dikkat çekti. Şancı'nın gelinlik markası için model aradığını sosyal medyada paylaşması ve bu konuda eşine takılması, kısa sürede gündem oldu.

Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk'e: Sen futbolcu seçmelerine kardeşim, hadi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2023 12:39

Evlendikten sonra podyum kariyerine son veren ve magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan Ebru Şancı, 963 bin takipçili Instagram hesabında eşine sık sık takılarak takipçilerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

Son olarak, Şancı, sahibi olduğu gelinlik markasının yeni sezon çekimleri için Londra'da model aradığını duyurarak şu şekilde yazdı:

"29/30/31 Ekim tarihleri arasında Londra'da yapılacak olan yeni sezon gelinlik modellerimizin çekimi için güzel Türk kızlarını arıyoruz."

Bu paylaşımı gören eşi Alpaslan Öztürk, "Jüri nasıl oluyoruz?" yorumunu yaparak Şancı'ya takıldı.

40 yaşındaki eski manken, eşinin yorumuna cevap vermekten kaçınmadı ve "Sen futbolcu seçmelerine katılırsın, kardeşim, hadi" şeklinde espriyle karşılık verdi.

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