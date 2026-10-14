Ebru Şallı'dan Yıllar Sonra Gelen Yürek Burkan İtiraf: "Uygun Olmadığı Halde Oğluma İlik Verdim!"

Ebru Şallı Empati programında kaybettiği oğlu Pars'ın nakil sürecini anlattı: "Uymadığı halde ilik verdim 'Beni yeniden doğurdun' dedi."

Ebru Şallı'dan Yıllar Sonra Gelen Yürek Burkan İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 10:06

2020 yılında henüz 10 yaşındayken lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın acısıyla sarsılan Ebru Şallı katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla izleyenleri gözyaşlarına boğdu. NTV ekranlarında yayınlanan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan güzel sunucu oğlunun tedavi sürecinde yaşanan bilinmeyenleri ve nakil dönemindeki çaresizliği tüm içtenliğiyle paylaştı. Anne-oğul arasındaki o duygusal bağı anlatan Şallı'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Uygun Olmadığı Halde İlik Verdim

Oğlunun hayata tutunabilmesi için verilen mücadelede yaşadığı zorlu anları anlatan Ebru Şallı doku uyumu tam olmamasına rağmen anne olarak aldığı o büyük riski dile getirdi. Tıp dünyasında son çare olarak başvurulan bu hassas süreçte oğluna umut olmaya çalıştığını belirten ünlü isim hastane odasında yaşanan o unutulmaz anı şu sözlerle aktardı:

"Oğluma uymadığı halde ilik verdim. Nakilden sonra bana 'Anne beni yeniden doğurdun' dedi."

Pars'ın bu dokunaklı cümlesi ekran başındaki izleyicileri ve program sunucusu Ahmet Mümtaz Taylan'ı derinden etkiledi.

Sosyal Medyada Duygu Seli

2020 yılından bu yana evlat acısını yüreğinde taşıyan Ebru Şallı'nın Empati programındaki bu samimi paylaşımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya platformlarında binlerce etkileşim aldı. Pek çok kullanıcı ve ünlü isim acılı anneye destek mesajları yağdırırken organ ve ilik bağışının hayati önemine bir kez daha dikkat çekildi.

 

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