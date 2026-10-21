Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim”

Oyuncu Dilara Aksüyek uzun bir aranın ardından İstanbul’da ortaya çıktı. Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülenen oyuncu basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık sekiz aydır Bodrum’da yaşadığını söyleyen Aksüyek İstanbul’u özlediğini dile getirdi. Ünlü oyuncunun hem Bodrum’daki hayatıyla hem son dönemde neler yaptığıyla ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Yaklaşık Sekiz Aydır Bodrum’da Yaşıyor

Nişantaşı’nda objektiflere takılan Dilara Aksüyek gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul’a uzun bir aradan sonra geldiğini belirten oyuncu “İstanbul’u özlemişim. 7.5-8 aydır Bodrum’dayım, hiç gelmedim” dedi.

Bodrum’da geçirdiği ayların kendisi için güzel geçtiğini anlatan Aksüyek bu yılın hem tatil hem iş açısından hareketli olduğunu söyledi. Daha önce tatil için Bodrum’u tercih etmediğini belirten oyuncu bu kez yaz aylarını orada geçirdiğini ve güzel bir dönem yaşadığını ifade etti.

Kendini Spora Vermiş

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte günlük düzenini de değiştiren Dilara Aksüyek şimdilerde spora ağırlık veriyor. Çalışmadığı günleri değerlendirdiğini söyleyen oyuncu “Yazın güzeldi, şimdi kendimi spora verdim. Çalışmadığım günler spor yapıyorum” diye konuştu.

Anlaşılan o ki Aksüyek yoğun iş temposunun olmadığı zamanları hem dinlenerek hem kendisine vakit ayırarak geçiriyor. Bodrum’daki sakin hayatının ardından İstanbul’a dönmek de ona iyi gelmiş gibi görünüyor.

Kışlık Alışverişi İçin İstanbul’a Geldi

Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülenen oyuncunun bir başka gündemi de gardırobunu yenilemekti. Yazlık kıyafetlerinin çok olduğunu ancak kışlık parçalarının eksik kaldığını söyleyen Aksüyek alışverişini tamamlayıp yeniden Bodrum’a dönmeyi planladığını belirtti.

Alışveriş konusunda da oldukça pratik olduğunu anlatan oyuncu “Alışverişi hızlı yaparım. Denemeden bile alırım” sözleriyle güldürdü.

Dilara Aksüyek alışveriş sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi. Oyuncu sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek Nişantaşı’ndaki kısa ziyaretini tamamladı.